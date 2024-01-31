В Малайзии возвели на престол нового короля-миллиардера

Султан Малайзии Ибрагим из южного штата Джохор был провозглашен 17-м королем страны. В стране существует уникальная система ротационной монархии, согласно которой правители девяти штатов Малайзии по очереди становятся монархами на пятилетний срок.

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Новый король Малайзии принес присягу на церемонии в национальном дворце в Куала-Лумпуре. 65-летний султан Ибрагим сменил на этом посту аль-султана Абдаллу Султана Ахмад Шаха, который вновь возглавит свой родной штат Паханг после завершения пятилетнего пребывания на посту короля. В Малайзии ротационная монархия. Правители девяти штатов Малайзии по очереди становятся монархами на пятилетний срок. Новый король Ибрагим Искандар владеет миллиардным состоянием, парком роскошных автомобилей и собственной армией. Об этом пишет Daily Mail.

На сегодняшнюю церемонию в столицу Куала-Лумпур он прилетел из Джохора на золотисто-голубом Боинге 737 — лишь одном из нескольких частных самолетов из своей коллекции.

Перед своим вступлением в должность султан Ибрагим заявил, что намерен быть активным монархом, и предложил, чтобы государственная нефтяная компания Малайзии Petroliam Nasional и антикоррупционное агентство страны отчитывались непосредственно королю.

65-летний султан Ибрагим и его заместитель Фото: Instagram officialsultanibrahim

Он также рассказал о своих планах возродить остановленный проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между Малайзией и Сингапуром.

Согласно уникальной системе монархии, главы девяти королевских семей Малайзии каждые пять лет по очереди садятся на престол. Монарх носит титул Верховного правителя. Султан Назрин Шах, правитель штата Перак и следующий в очереди на престол, был переизбран заместителем короля-султана Ибрагима.

Монархия в Малайзии играет преимущественно церемониальную роль, но ее влияние в последние годы существенно возросло.

Король обычно действует по совету премьер-министра и кабинета министров Малайзии, но, согласно федеральной конституции, он наделяется некоторыми особыми полномочиями, включая полномочия назначать премьер-министра. Король также имеет право объявлять чрезвычайное положение и миловать преступников. Также он является защитником ислама и традиций.

65-летний магнат Султан Ибрагим Искандар (Девять штатов Малайзии являются монархиями. Семь из них — возглавляются султанами) известен, как коллекционер уникальных авто.

У него парк из 300 роскошных автомобилей, в том числе есть одно авто, "подаренное Адольфом Гитлером", парк частных самолетов и собственная армия.

Монарх прилетел в Куала-Лумпур на собственном самолете

Ибрагим может похвастаться поместьем, которое оценивается примерно в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, но его реальное богатство считается гораздо большим.

Отчасти это благодаря его обширной бизнес-империи, которая простирается от недвижимости до телекоммуникаций и электростанций, не говоря уже об огромных владениях иностранной собственностью и пакетах акций в различных других компаниях.

Считается, что султан Ибрагим будет стремиться укрепить власть действующего премьер-министра Анвара, который в 2018 году был помилован предыдущим монархом Мухаммедом V после того, как был заключен в тюрьму по обвинениям в "содомии и коррупции", которые, по его словам, были политически мотивированными.

Султан также открыто высказывается о вопросах благосостояния и ежегодно совершает поездки на своем мотоцикле, чтобы встретиться с людьми своего штата, проводит встречи и митинги, чтобы услышать проблемы и желания своего народа.

Но его внимание к проблемам беднейших слоев населения Малайзии сочетается с его невероятным богатством, чем султан Ибрагим не стесняется выставлять напоказ.

Жена султана Ибрагима Раджа Зарит София — выпускница Оксфордского университета и родилась в другой королевской семье. У пары шестеро детей.

Правитель Малайзии с супругой

64-летняя София говорит на пяти языках, активно выступает за улучшение использования английского языка в Малайзии, является плодовитым писателем, автором четырех детских книг, а также ведет газетную колонку. В родном штате ее прозвали "Королевой червей".

Напомним, ранее стало известно, что наемники из Малайзии воюют на стороне РФ в Украине.