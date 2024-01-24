РФ завербовала наемников из Малайзии: их заметили в сопровождении бывших "вагнеровцев" на Донбассе

В составе Вооруженных сил Российской Федерации были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество, рассказали координаторы подполья.

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Россияне завезли наемников из Малайзии на временно оккупированные территории Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", — говорится в сообщении.

Таким образом в Донецкой области координаторы подполья заметили наемников из Малайзии, которых сопровождал переводчик и бывшие военные из ЧВК "Вагнер". Сейчас наемники находятся на полигоне.

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Кроме этого, в составе Вооруженных сил Российской Федерации были неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

В Центре предупреждают, что все, кто воюют в составе армии России против Украины, являются военной целью.

"В то же время призываем местное население и в дальнейшем сообщать данные о враге и местах его накопления", — добавили в ЦНС.

Напомним, 25 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о том, что во временно оккупированном Джанкое в Крыму был замечен наемник из Сербии. Он был замечен среди новоприбывших российских военных из Амурской области.

5 декабря в СМИ сообщили, что Российская Федерация вербовала людей из других стран на войну в Украину. В частности, среди наемников были замечены граждане Непала — гуркхи, служащие британской и индийской армии после обретения Индией независимости. Правительство Катманду требовало у Москвы прекратить вербовку и вернуть наемников в безопасное место.