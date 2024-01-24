РФ завербувала найманців із Малайзії: їх помітили в супроводі колишніх "вагнерівців" на Донбасі

У складі Збройних сил Російської Федерації були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де є заборона на найманство, розповіли координатори підпілля.

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Росіяни завезли найманців із Малайзії на тимчасово окуповані території Донецької області. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики", — йдеться у повідомленні.

Відтак на Донеччині координатори підпілля помітили найманців із Малайзії, яких супроводжував перекладач і колишні військові з ПВК "Вагнер". Наразі найманці перебувають на полігоні.

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Крім цього, у складі Збройних сил Російської Федерації були неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатися найманством.

У Центрі попереджають, що всі, хто воюють у складі армії Росії проти України, є військовою ціллю.

"Водночас закликаємо місцеве населення й надалі повідомляти дані про ворога та місця його перебування", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, 25 грудня в партизанському русі "Атеш" повідомили про те, що в тимчасово окупованому Джанкої в Криму було помічено найманця із Сербії. Він був серед новоприбулих російських військових з Амурської області.

5 грудня у ЗМІ повідомили, що Російська Федерація вербувала людей з інших країн на війну в Україну. Зокрема, серед найманців були помічені громадяни Непалу — гуркхи, що служать британській та індійській армії після здобуття Індією незалежності. Уряд Катманду вимагав у Москви припинити вербування та повернути найманців у безпечне місце.