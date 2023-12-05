Росія вербує на війну в Україну громадян Непалу: у Катманду відреагували

У МЗС азіатської країни закликали Москву не використовувати іноземних найманців для власних цілей. Уже зафіксовано 6 загиблих, а один непалець опинився в полоні.

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Російська Федерація продовжує стикатися з проблемою у вигляді кількості особового складу, тому змушена вербувати людей з інших країн. Їх відправляють прямо на війну в Україну. Про це пише Reuters 5 грудня.

Зазначається, що серед таких окупантів стали громадяни Непалу. Йдеться про так званих гуркхамів, які служать британській та індійській арміям після здобуття Індією незалежності 1947 року. Між трьома країнами було підписано спеціальну угоду.

З Росією, яка вже другий рік продовжує повномасштабне вторгнення, жодних документів підписано не було, проте громадяни Непалу все одно опиняються в Україні.

Уряд Катманду це не влаштовує, тому від Москви зажадали припинити подібні дії і негайно повернути в безпечне місце всіх іноземних найманців.

Окремо було зазначено, що вже шістьох осіб, які служили в російській армії, було вбито. При цьому жодних деталей з цього приводу не прозвучало.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла і виплатити компенсацію їхнім сім'ям", — заявили в Міністерстві закордонних справ.

У матеріалі також згадують одного громадянина Непалу, який потрапив у полон до української сторони. Влада Катманду підключила дипломатичні зусилля, щоб його звільнити.

Громадян азіатської країни закликали не вступати до чужих армій, а тим паче тих країн, які ведуть війни. Загалом відомо, що в російській армії побувало вже 150-200 непальців.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що вісім "заробітчан" із Непалу кинули Міноборони РФ на гроші. Кожен із них отримав по 195 тис. рублів, які видаються за первинне підписання договору зі ЗС РФ. Їх навіть встигли доставити в розташування частини, яка дислокується в Ростовській області.