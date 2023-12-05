Россия вербует на войну в Украину граждан Непала: в Катманду отреагировали

В МИД азиатской страны призвали Москву не использовать иностранных наемников для собственных целей. Уже зафиксировано 6 погибших, а один непалец оказался в плену.

Related video

Российская Федерация продолжает сталкиваться с проблемой в виде количества личного состава, поэтому вынуждена вербовать людей из других стран. Их отправляют прямиком на войну в Украину. Об этом пишет Reuters 5 декабря.

Отмечается, что среди таких оккупантов стали граждане Непала. Речь идет про так называемых гуркхами, которые служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году. Между тремя странами было подписано специальное соглашение.

С Россией, которая уже второй год продолжает полномасштабное вторжение, никаких документов подписано не было, однако граждане Непала все равно оказываются в Украине.

Правительство Катманду это не устраивает, поэтому от Москвы потребовали прекратить подобные действия и немедленно вернуть в безопасное место всех иностранных наемников.

Отдельно было отмечено, что уже шесть человек, которые служили в российской армии, были убиты. При этом никаких деталей по этому поводу не прозвучало.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", — заявили в Министерстве иностранных дел.

В материале также упоминают одного гражданина Непала, который попал в плен к украинской стороне. Власти Катманду подключили дипломатические усилия, чтобы его освободить.

Граждан азиатской страны призвали не вступать в чужие армии, а тем более тех стран, которые ведут войны. Всего известно, что в российской армии побывало уже 150-200 непальцев.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что восемь "заробитчан" из Непала кинули Минобороны РФ на деньги. Каждый из них получил по 195 тыс. рублей, которые выдаются за первичное подписание договора с ВС РФ. Их даже успели доставить в расположение части, которая дислоцируется в Ростовской области.