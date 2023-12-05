Взяли гроші і втекли: вісім "заробітчан" з Непалу кинули Міноборони РФ на гроші (фото)

Кожен із них отримав по 195 тис. рублів, які видаються за первинне підписання договору з ЗС РФ. Їх навіть встигли доправити до розташування частини, яка дислокується у Ростовській області.

Related video

Група громадян Непалу уклала з Міноборони Росії контракти на участь у так званій "СВО". Згодом іноземні громадяни передумали вмирати за Путіна і втекли з отриманими грошима. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Досье шпиона".

Так, вісім жителів Республіки Непал, які прибули до Росії у пошуках заробітку 14 жовтня 2023 року, підписали контракт з ЗС РФ, погодившись взяти участь у війні проти України. Потім їх розподілили до 58 загальновійськової армії РФ (в/ч 47084, Північна Осетія) в один з підрозділів.

Важливо

У Брянській області з позицій ЗС РФ масово втекли тувинці: запровадили план "Сирена"

Кожен із них отримав по 195 тис. рублів, які видаються за первинне підписання договору з ЗС РФ. Більше того, їх навіть встигли доставити до розташування частини, яка дислокується у Ростовській області.

Проте непальці вирішили не вмирати в Україні і не пробувши і 2 тижні в частині втекли звідти в ніч проти 17 листопада 2023 рік. Їх оголошено в розшук. Їм ставиться в провину ст. 337 КК РФ – самовільне залишення частини.

Імена втікачів:

1. Кхадка Четендра, 29.04.1979 р.н., рядовий, гранатометник;

2. Адікарі Юбрадж, 06.10.1979 р.н., рядовий, кулеметник;

3. Бішвакарма Лал Бахадур, 08.05.1983 р.н., рядовий, старший стрілець;

4. Бішвакарма Тілак Бахадур, 05.08.1989 р.н., рядовий, кулеметник;

5. Кхадка Діпак, 26.07.1998 р.н., рядовий, гранатометник;

6. Бхаттарай Лаксман, 26.07.1982 р.н., рядовий, кулеметник;

7. Пахаді Джагадіш, 22.07.1984 р.н., рядовий, старший стрілець;

8. Рахапал Сушант Кумар, 17.06.1992 р.н., рядовий, стрілець.

Станом на 1 грудня 2023 р. їх так і не знайшли. Ймовірно, вони вже перебувають поза територією РФ.

Нагадаємо, що ЗС РФ втекли з позицій на Запоріжжі та відмовилися йти в наступ на Донеччині. Так, за інформацією партизанів, на двох ділянках фронту окупанти не схотіли йти в бій і ставати "гарматним м'ясом".

Раніше повідомлялося, що російські журналісти пишуть, що найчастіше демобілізуватися військові РФ хочуть після отримання поранень, адже розуміють, що після госпіталю вони знову потраплять на фронт.