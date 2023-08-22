ЗС РФ втекли з позицій на Запоріжжі та відмовилися йти в наступ на Донеччині, — АТЕШ

У російських окупантів знизився моральний дух у підрозділах, через що почастішали випадки дезертирства, повідомляє українське підпілля.

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Російські окупанти в Запорізькій області втекли з позицій після кількох обстрілів. Також на Донеччині в районі Старомайорського підрозділ росіян відмовився іти на штурм. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, за інформацією партизанів, на двох ділянках фронту окупанти не схотіли йти в бій і ставати "гарматним м'ясом".

20 серпня 2023 року бійці однієї з рот 247-го десантно-штурмового полку відмовилися виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське на Донеччині. Через це командира роти затримали і доправили до окупованого Маріуполя.

На Запорізькому напрямку в районі Вербового неподалік Роботиного 177-й полк морської піхоти залишив свої позиції після кількох невеликих обстрілів. У справі про дезертирство було порушено кримінальну справу.

Між тим окупаційна влада назвала це відступом. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов до цього заявляв, що ЗС РФ отримали наказ відступити у Вербовому.

"З метою збереження життів наших бійців було ухвалено рішення залишити кілька наших опорників у районі населеного пункту Вербове. У північній та центральній частині Роботино продовжуються важкі кровопролитні бої надвисокої інтенсивності", — писав він 21 серпня.

Нагадаємо, що на Херсонщині поліцейські та тероборонівці "вполювали" мінометників ЗС РФ. Вони виявили їхні позиції і знищили ударним дроном.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили склад протитанкових мін ЗС РФ. В перехоплених розмовах детонацію мін загарбники назвали "маленьким ядерним вибухом".