Командование полка РФ — ОПГ: в Кремле отреагировали на жалобы сербских наемников

По словам вербовщика Деяна Берича, за отказ идти на штурм сербских граждан избили, а затем несколько дней держали на морозе. Военная полиция РФ предложила им признать себя шпионами.

Related video

Сербский гражданин Деян Берич, который вербует жителей своей страны в ряды российских оккупационных войск, опубликовал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над представителями Сербии в 119-м парашютно-десантном полку. На жалобу обратили внимание журналисты BBC.

Деян Берич — известный сербский наемник, занимается рекрутингом для ВС РФ. В преддверии президентских выборов 2024 он стал доверенным лицом Владимира Путина. Но на днях на его странице в соцсети "ВК" появилось видео, в котором он рассказал, что отношение к сербским гражданам в полку очень плохое. По словам Берича, командиры называли их "цыганами", "относились как к скоту" и спрашивали, зачем те участвуют в боевых действиях в Украине.

Берич рассказал, что командиры сербских наемников не озаботились вопросами снабжения — машины, квадрокоптеры, берцы и даже воду привезли благодаря его вмешательству.

В конце прошлого года командование 119-го полка отправило наемников из Сербии на штурм позиций ВСУ. Для этого им выдали по 2-3 рожка, а остальное они должны были "захватить в бою". Сербы не согласились и попросили перевести их в другое подразделение.

В ответ на это командиры объявили их дезертирами и военными преступниками и выгнали из землянки. После чего те в течение нескольких дней находились на морозе, а затем в военной полиции РФ им предложили признать себя шпионами.

В сообщении Берича упоминается о том, что сербов избивали прикладами и некоторым разбили головы.

"Командование 119-го полка — это ОПГ. Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии", — заявил он.

Избиение сербских наемников: реакция Кремля

В ответ на вопрос о последних новостях из жизни сербских граждан на передовой в Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это касается хода СВО".

"Эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это прерогатива Минобороны", — заявил он.

Напомним, что наемника из Сербии заметили в Крыму. По данным украинского подполья, во временно оккупированный Джанкой прибывает все больше солдат с территории РФ.

Также сообщалось, что, по данным российских СМИ, ЧВК "Редут" вербует на войну в Украине наемников с ВИЧ.