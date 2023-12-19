Российская ЧВК "Редут" набирает наемников с ВИЧ для войны в Украине, — росСМИ

По словам журналистов, бригада "Святого Георгия" начала принимать людей с ВИЧ и гепатитом. Контракт заключается на 6 месяцев. Зарплата – 230 тысяч рублей в месяц.

Related video

Частная военная компания "Редут", которая подчиняется Главному управлению Генштаба Минобороны России, вербует на войну в Украине людей с ВИЧ. Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

Отмечается, что Telegram-канал бригады "Святого Георгия" 5 декабря сообщил, что с этого дня начался прием людей с ВИЧ и гепатитом в аналог подразделения "Амбрелла". Контракт заключается на 6 месяцев. Зарплата – 230 тысяч рублей в месяц (около 95 тысяч гривен).

Журналисты отметили, что "Амбрелла" — подразделение, которое ранее существовало в ЧВК "Вагнер". В нем как раз служили наемники с ВИЧ и гепатитом.

Сообщается, что сотрудник издания позвонил по объявлению и представился мужчиной с ВИЧ, который хочет попасть на войну в Украину. Рекрутер заявил, что контракт заключается с ЧВК "Редут". По его словам, добровольцу с ВИЧ придется брать с собой лекарства для антиретровирусной терапии.

Издание пишет, что больные гепатитом или инфицированные ВИЧ не могут заключать контракт непосредственно с Минобороны России.

По словам журналистов, после гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина наемники начали вливаться в состав Росгвардии. Туда также принимают бойцов с ВИЧ и гепатитом.

Напомним, что в ВСУ назвали количество военных РФ, которые наступают под Бахмутом. Бахмутское направление для ВС РФ является приоритетным. Враг хочет продолжения дальнейшей оккупации Донецкой области, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Также сообщалось, что дроны ВСУ уничтожили два Су-34 и повредили 10 других самолетов. По данным российских пабликов, 10 из 17 дронов достигли своей цели на аэродроме в Ростовской области, но российские ЗРПК "Панцирь-С1" сбили 7 ударных БПЛА.