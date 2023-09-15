Королевская семья Малайзии встретилась с девочкой-волчонком и ее родителями (фото, видео)

Двухлетняя девочка из Бинтулу страдает генерализованным гипертрихозом, из-за чего недоброжелатели называют ее животным.

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Султан Ян ди-Пертуан Агонг аль-Султан Абдулла Риаятуддин аль-Мустафа Биллах и его супруга Раджа Пермаисури Агонг Тунку Азиза Амина Маймуна Искандария, король и королева Малайзии, встретились на территории мечети Аль-Фалах с Роландом Джимбаем, Терезой Гунтин и их двухлетней дочерью Адик Миссклиен из Бинтулу во время поездки по острову Борнео. Видео общения монаршей четы и семьи Адик опубликовал ресурс Nona, а также аккаунт дворца в Instagram. Девочка привлекла внимание пары своей необычной внешностью.

У ребенка – врожденный генерализованный гипертрихоз, из-за чего у Адик все лицо покрыто густой шерстью. Султан Абдулла и Тунку Азиза назвали ребенка "анак сюрга", что переводится как "дитя с небес". Они также выразили поддержку семье девочки, а королева взяла малышку на руки и сфотографировалась с ней.

"Я невероятно рад, что у нас была возможность встретиться с королем и королевой. Я до сих пор не нахожу слов. Король велел мне позаботиться о Миссклиен, поскольку она – Божье благословение". Ожидание стоило того, когда султан Абдулла, Тунку Азиза и их дети встретились с нашей семьей и сфотографировались с Миссклайен. Я надеюсь снова встретиться с королевской четой, если это возможно", – рассказал журналистам гордый Роланд Джимбай.

По словам отца девочки, люди часто странно смотрят на его младшую дочь, а некоторые даже называют ее "дитя-животное" или волчонком.

"Поначалу мы были очень обижены и испытывали стресс. Мы расстроились и стали избегать приводить ее в общественные места, за исключением посещений больницы. Мы так боялись того, что скажут люди", – добавил мужчина. Он подчеркнул, что редкое заболевание девочки не влияет на ее здоровье, но на всякий случай ее возят на периодические медицинские осмотры.

Что такое гипертрихоз?

Гипертрихоз — термин, используемый для обозначения роста волос на любой части тела, превышающего количество, обычно присутствующее у людей того же возраста, расы и пола. Это очень редкое заболевание, с которым пациенты либо рождаются, либо развиваются в более позднем возрасте. Он включает чрезмерное оволосение, вызванное аномально высоким уровнем мужских гормонов. На протяжении всей истории больные вызывали большой интерес и выступали в передвижных цирках и шоу уродов.

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Избыток волос может стать причиной косметического смущения, что приводит к значительному эмоциональному бремени.

Возможности лечения гипертрихоза ограничены, а результаты терапии не всегда удовлетворительны. Методы лечения включают косметические процедуры, отбеливание, стрижку, бритье, выщипывание, депиляцию воском, химическую депиляцию, электрохирургическую эпиляцию и удаление волос с использованием источников света и лазеров.

На сегодня самым эффективным методом долговременного удаления волос считается лазерная эпиляция, пишет Американский журнал клинической дерматологии.

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