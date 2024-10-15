Принадлежала Трампу, вдохновляла Queen: в Тунисе попала в аварию уникальная яхта (фото, видео)

Уникальная яхта за 91 миллион долларов застряла в доке пристани в Тунисе.

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Суперъяхта Kingdom 5-KR стоимостью 91 миллион долларов, которая некогда принадлежала 45-му президенту США Дональду Трампу и снималась в фильме о Бонде, вылетела на пристань в Тунисе и получила серьезные повреждения. Неизвестно, был ли ее новый хозяин, принц из Саудовской Аравии, на борту. Об этом сообщает NYpost.

Яхта саудовского принца врезалась в пирс

Яхта, как рассказали свидетели, не остановилась вовремя, зацепила волнорез и врезалась в каменный док. Корпус и дно яхты были повреждены, а также судно разрушило причальный пирс. Саудовский принц Аль-Валид бин Талал, который владеет судном, не прокомментировал инцидент. Но в комментариях под новостью предположили, что "у команды будут большие проблемы".

Что известно о бывшей яхте Дональда Трампа

Судно было построено в 1980 году за 100 миллионов долларов по заказу саудовского миллиардера и торговца оружием Аднана Хашогги, который назвал судно Nabila в честь своей дочери. Свою первую яхту он купил в 18 лет и менял их всякий раз, как они казались ему слишком маленькими и скромными.

Яхта "Принцесса Трамп" после того, как сменила владельца Фото: Yacht Charter Fleet

Nabila была настоящим произведением искусства: стены были обиты кожей и отделаны древесиной клена. В 1970-х годах Хашогги владел двумя яхтами, и хотя они были впечатляющими, ни одна из них не могла похвастаться тем нескрываемым богатством, которое ему требовалось, поэтому он поручил британскому дизайнеру Джону Банненбергу спроектировать самую роскошную и невероятную яхту, которую когда-либо видел мир.

Интерьер яхты "Набила" в ее лучшие годы

"Он хотел лучшую яхту в мире, — говорил Банненберг, — и мы добились этого в то время". Строительство судна, созданного Банненбергом, обошлось в 35 миллионов долларов, но Хашогги также поручил итальянскому дизайнеру Луиджи Стуркио разработать интерьер, и, как полагают, это обошлось дороже, чем сама яхта. Например, только на душ в хозяйской каюте потратили целый год, потому что вытачивали лейку из целого куска оникса.

Яхта была совершенно автономной, на ней был кинотеатр, парикмахерская и даже медблок с операционной. Многие из самых роскошных вечеринок Хашогги проходили на борту Nabila, но яхта также была бесценным деловым инструментом. На борт приглашались не только кинозвезды, но и политические лидеры и дипломаты. Однажды на ней одновременно развлекались пять глав государств, включая трех королей. И именно тут он заключал свои контракты на поставку оружия в нейтральных водах. Позже в том же десятилетии "Набила" приобрела еще больший вес в поп-культуре, вдохновив британскую рок-группу Queen на написание песни "Khashoggi's Ship" в 1989 году.

Песня Queen про яхту

Когда империя Хашогги начала рушиться в середине 1980-х, он взял кредит на 50 миллионов долларов, предоставив "Набилу" в качестве залога. Когда Хашогги не смог выплатить кредит в 1987 году, швейцарская холдинговая компания завладела яхтой и выставила ее на торги за 50 миллионов долларов.

В сентябре 1987 года, почти сразу после того, как он узнал, что "Набила" продается, Дональд Трамп сделал ставку за яхту за наличные. В итоге он купил ее за 30 миллионов долларов и переименовал в Trump Princess. Затем Трамп потратил $8,5 млн на переоборудование яхты в Нидерландах компанией Amels, которая перекрасила корпус, перебрала главные двигатели и заменила 320 метров замши на стенах. Одна из самых ярких кают стала детской комнатой, а парикмахерская — гардеробом.

Интерьер яхты "Набила" в ее лучшие годы Интерьер яхты "Набила" в ее лучшие годы

Гигантская лодка также была показана в фильме о Джеймсе Бонде 1983 года "Никогда не говори "никогда" как штаб-квартира злодея Бонда Максимиллиан Ларго. В итоге Трамп продал яхту, ею владел султан Брунея и она вернулась в Саудовскую Аравию.

Суперяхта может разместить 22 гостя и 31 члена экипажа. На ней 11 кают, шесть гигантских холодильников, пять палуб и огромный бассейн.

Напомним, в августе 2024 года у побережья Сицилии затонула яхта Bayesian британского миллионера Майка Линча. Погибли и владелец яхты, и его дочь.