В королевской семье Швеции ждут пополнения: принцесса София беременна четвертым ребенком (фото)

Принцесса София и принц Карл Филипп состоят в браке 9 лет. Они являются родителями троих сыновей.

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Шведский королевский дворец 2 сентября поделился радостной новостью о том, что принц Карл Филипп и его супруга принцесса София ожидают четвертого ребенка. Соответствующий пост с фотографией пары был опубликовано на странице дворца в Instagram.

"Принц Карл Филипп и принцесса София с огромным удовольствием сообщают, что принцесса ждет четвертого ребенка от пары. Принцесса София чувствует себя хорошо и потомство оценивается в февраль 2025 года. Осенью изменений в официальной программе княгини Софии не ожидается", — говорится в официальном заявлении.

Что известно о паре

Карл Филипп Эдмунд Бертиль — шведский принц. Родился 13 мая 1979 года в Стокгольме. Второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Имеет полный титул Его Королевское Высочество принц Карл Филипп Шведский, герцог Вермландский. В 2008 году он был включен в список журнала Forbes "20 самых завидных молодых женихов и невест королевской крови".

В апреле 2010 года он подтвердил свою связь с моделью Софией Хелльквист, а в июне 2014 года было объявлено об их помолвке. Церемония венчания состоялась 13 июня 2015 года в церкви Королевского дворца.

Шведская модель София Кристина Хелльквист, а ныне принцесса София и герцогиня Вермландская, родилась 6 декабря 1984 года. Она была успешной фотомоделью, дизайнером одежды для йоги, волонтером и собственницей спортивного центра.

У четы трое детей: 8-летний Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский, 7-летний Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский, 3-летний Юлиан Герберт Фольке, герцог Халландский.

Напомним, 14 августа королева Иордании Рания показала новорожденную внучку Иман. Маленькая принцесса родилась в начале августа 2024 года. Она стала первым ребенком наследника престола.