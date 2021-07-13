Принц Карл Филипп и принцесса София поделились снимком с тремя детьми

Это первый официальный снимок супружеской четы с тремя детьми

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София сообщили о скором прибавлении в семье в декабре 2020 года. Незадолго до этого представители королевского дома сообщили, что принцесса заразилась коронавирусом, но никаких сипстомов у нее не наблюдалось. К тому времени супруги уже воспитывали двоих детей — 5-летнего Александра и 3-летнего Габриэля. А в марте 2021 у Карла Филиппа и Софии родился сын Юлиан.

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Теперь, спустя почти полгода, они решили поделиться долгожданным семейным фото с поклонниками. «Летнее приветствие от нашей семьи», — подписали супруги трогательный снимок, на котором позируют вместе с тремя детьми.

Фотография была опубликована на официальном аккаунте королевской семьи Швеции и сразу же вызвал позитивную реакцию подписчиков и поклонников монаршей семьи.