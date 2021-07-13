Принц Карл Філіп і принцеса Софія поділилися знімком з трьома дітьми

Це перший офіційний знімок подружжя з трьома дітьми

Шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія повідомили про швидке поповнення в сімʼї в грудні 2020 року. Незадовго до цього представники королівського дому повідомили, що принцеса заразилася коронавірусом, але ніяких симптомів у неї не спостерігалося. До того часу подружжя вже виховували двох дітей — 5-річного Олександра та 3-річного Габріеля. А в березні 2021 у Карла Філіпа і Софії народився син Юліан.

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Тепер, через майже пів року, вони вирішили поділитися довгоочікуваним сімейним фото з шанувальниками. "Літнє вітання від нашої сімʼї", — підписало подружжя зворушливий знімок, на якому позує разом з трьома дітьми.

Фотографія була опублікована на офіційному акаунті королівської сімʼї Швеції і відразу ж викликала позитивну реакцію підписників та шанувальників монаршої родини.