У королівській родині Швеції чекають на поповнення: принцеса Софія вагітна четвертою дитиною (фото)

Принцеса Софія і принц Карл Філіп перебувають у шлюбі 9 років. Вони є батьками трьох синів.

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Шведський королівський палац 2 вересня поділився радісною новиною про те, що принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія очікують на четверту дитину. Відповідний пост із фотографією пари було опубліковано на сторінці палацу в Instagram.

"Принц Карл Філіп і принцеса Софія з величезним задоволенням повідомляють, що принцеса чекає на четверту дитину від пари. Принцеса Софія почувається добре і потомство очікується в лютому 2025 року. Восени змін в офіційній програмі княгині Софії не очікується", — йдеться в офіційній заяві.

Що відомо про пару

Карл Філіп Едмунд Бертиль — шведський принц. Народився 13 травня 1979 року в Стокгольмі. Друга дитина і єдиний син правлячого короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії. Має повний титул Його Королівська Високість принц Карл Філіп Шведський, герцог Вермландський. У 2008 році його занесли до списку журналу Forbes "20 найзавидніших молодих наречених і наречених королівської крові".

У квітні 2010 року він підтвердив свій зв'язок із моделлю Софією Гелльквіст, а в червні 2014 року було оголошено про їхні заручини. Церемонія вінчання відбулася 13 червня 2015 року в церкві Королівського палацу.

Шведська модель Софія Крістіна Гелльквіст, а нині принцеса Софія і герцогиня Вермландська, народилася 6 грудня 1984 року. Вона була успішною фотомоделлю, дизайнеркою одягу для йоги, волонтеркою і власницею спортивного центру.

У подружжя троє дітей: 8-річний Александр Ерік Губертус Бертіль, герцог Седерманландський, 7-річний Габріель Карл Вальтер, герцог Даларнський, 3-річний Юліан Герберт Фольке, герцог Галландський.

Нагадаємо, 14 серпня королева Йорданії Ранія показала новонароджену онуку Іман. Маленька принцеса народилася на початку серпня 2024 року. Вона стала першою дитиною спадкоємця престолу.