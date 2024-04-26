Найкоротші війни в історії: скільки вони тривали та яка з них дійсно найкоротша

У 1982 році між Аргентиною та Великою Британією відбулася війна, яка тривала 74 дні, у 1991 — війна в Перській затоці, яка тривала шість тижнів. Китайсько-індійська війна 1962 року тривала місяць, проте навіть вона не є найкоротшою в історії.

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У 1896 році між Великою Британією та Занзібаром, крихітною острівною державою біля узбережжя Африки, розгорнувся напрочуд короткий конфлікт. Це зіткнення, що тривало від 38 до 45 хвилин, є найкоротшою з зафіксованих воєн в історії, пише GreekReporter.

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Конфлікт спалахнув через суперечку про престолонаслідування в султанаті Занзібару. Оскільки на карту поставили британські інтереси, Велика Британія підтримала певного претендента на трон. Однак інший претендент захопив владу без їхньої згоди.

У відповідь британці висунули ультиматум самопроголошеному султану, вимагаючи його відставки. Коли термін не виконали, британський королівський флот швидко обстріляв султанський палац та інші стратегічні позиції. Сутичка призвела до близько 500 жертв серед султанських військ, і лише один британський моряк отримав поранення.

Шукаючи притулку, султан втік до Німецької Східної Африки (нині частина сучасної Танзанії). Після цього британці швидко призначили султаном свого фаворита, фактично встановивши маріонетковий режим. А тому конфлікт ознаменував втрату суверенітету Занзібару і започаткував епоху значного британського впливу.

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Окрім цього зіткнення, історія стала свідком ще кількох надзвичайно коротких війн:

Китайсько-індійська війна (1962): місячна прикордонна сутичка між Індією та Китаєм за гімалайські території.

Фолклендська війна (1982): 74-денний конфлікт між Аргентиною та Великою Британією за Фолклендські острови, Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови.

Війна в Перській затоці (1991): короткий, але інтенсивний конфлікт між коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами та Іраком, що завершився приблизно шеститижневими бойовими діями, відомими як операція "Буря в пустелі".

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