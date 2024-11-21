Досі не піддалося лінгвістам: чому лінійне письмо A все ще не розшифрували (фото)

Лінійне письмо A, яке використовувала мінойська цивілізація, століттями залишається нерозшифрованим. Хоча вчені дійшли до певного розуміння призначення цієї писемності, проте до розгадки ще далеко.

Загадкова писемність мінойської цивілізації на Криті століттями спантеличує дослідників. Ця культура бронзового віку, яку часто визнають першим письменним суспільством Європи, залишила по собі написи, які досі залишаються нерозшифрованими, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мінойське суспільство було осередком інновацій та творчості, відіграючи основоположну роль у формуванні грецької міфології та культури. Відомі легендами про Лабіринт і Мінотавра, їхні архітектурні шедеври, такі як Кносс, є свідченням їхньої винахідливості. Серед артефактів, знайдених на мінойських пам'ятках, лінійне письмо A є унікальною реліквією, що продовжує інтригувати сучасних науковців.

Лінійний напис А на глиняній табличці з Криту Фото: Wikimedia Commons

Складаючись із близько 75 символів, письмо поєднує в собі складові елементи з ідеограмами-символами, що представляють поняття чи об'єкти. Хоча вчені дійшли висновку, що лінійне письмо A використовували в різних контекстах — від релігійних текстів до адміністративних записів, точне значення цих написів залишається невідомим.

Лінійне письмо A має певну схожість з лінійним письмом B, іншою системою письма, що виникла пізніше і була частково розшифрована як рання форма грецької мови. Однак лінійне письмо A не має прямих лінгвістичних зв'язків з грецькою мовою, що створює додаткові труднощі для інтерпретації.

Його рідкісність ще більше ускладнює справу: на глиняних табличках і печатках виявлено лише кілька сотень написів, часто неповних. Хоча мінойці взаємодіяли з такими писемними цивілізаціями, як єгиптяни та месопотамці, походження їхньої писемності залишається невизначеним, хоча, можливо, вона натхненна цими сусідніми культурами.

Нещодавні досягнення у вивченні лінійного письма дають надію. Докторка Естер Сальгарелла з Кембриджського університету склала велику базу даних, що висвітлює паралелі між лінійним письмом A і лінійним письмом B. Її висновки свідчать про те, що ці моделі мають структурну схожість, що спонукало її описати їх як "два боки однієї медалі".

Однак без багатомовного довідника, подібного до Розетського каменю, розгадка лінійного письма A продовжує вислизати від лінгвістів. Як зазначає дослідниця, ця сфера потребує подальшого лінгвістичного аналізу, хоча її база даних слугує цінним інструментом для майбутнього прогресу.

Важливо

Універсальне слово існує: ви точно чуєте його щодня

Нові технології, зокрема штучний інтелект, відкривають нові шляхи для досліджень. Штучний інтелект вже допоміг зрозуміти лінійне письмо B, виявивши закономірності та зв'язки, які раніше не помічали люди, що може наблизити нас до розуміння цього стародавнього письма.

Раніше Фокус писав про дослідження Храму Гробу Господнього. Вчені виявили нові подробиці про його минуле.

Також ми розповідали про унікальні утворення, виявлені в ізраїльській печері. Дослідники знайшли так звані печерні перли, що є рідкісним явищем.