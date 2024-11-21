До сих пор не поддалось лингвистам: почему линейное письмо A все еще не расшифровали (фото)

Линейное письмо A, которое использовала минойская цивилизация, веками остается нерасшифрованным. Хотя ученые пришли к определенному пониманию назначения этой письменности, однако до разгадки еще далеко.

Загадочная письменность минойской цивилизации на Крите веками озадачивает исследователей. Эта культура бронзового века, которую часто признают первым письменным обществом Европы, оставила после себя надписи, которые до сих пор остаются нерасшифрованными, пишет IFLScience.

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Минойское общество было центром инноваций и творчества, играя основополагающую роль в формировании греческой мифологии и культуры. Известные легендами о Лабиринте и Минотавре, их архитектурные шедевры, такие как Кносс, являются свидетельством их изобретательности. Среди артефактов, найденных на минойских памятниках, линейное письмо A является уникальной реликвией, которая продолжает интриговать современных ученых.

Линейная надпись А на глиняной табличке с Крита Фото: Wikimedia Commons

Состоящее из около 75 символов, письмо сочетает в себе составные элементы с идеограммами-символами, представляющими понятия или объекты. Хотя ученые пришли к выводу, что линейное письмо A использовали в различных контекстах — от религиозных текстов до административных записей, точное значение этих надписей остается неизвестным.

Линейное письмо A имеет определенное сходство с линейным письмом B, другой системой письма, возникшей позже и частично расшифрованной как ранняя форма греческого языка. Однако линейное письмо A не имеет прямых лингвистических связей с греческим языком, что создает дополнительные трудности для интерпретации.

Его редкость еще больше усложняет дело: на глиняных табличках и печатях обнаружено лишь несколько сотен надписей, часто неполных. Хотя минойцы взаимодействовали с такими письменными цивилизациями, как египтяне и месопотамцы, происхождение их письменности остается неопределенным, хотя, возможно, она вдохновлена этими соседними культурами.

Недавние достижения в изучении линейного письма дают надежду. Доктор Эстер Сальгарелла из Кембриджского университета составила обширную базу данных, освещающую параллели между линейным письмом A и линейным письмом B. Ее выводы свидетельствуют о том, что эти модели имеют структурное сходство, что побудило ее описать их как "две стороны одной медали".

Однако без многоязычного справочника, подобного Розетскому камню, разгадка линейного письма A продолжает ускользать от лингвистов. Как отмечает исследовательница, эта сфера требует дальнейшего лингвистического анализа, хотя ее база данных служит ценным инструментом для будущего прогресса.

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Новые технологии, в частности искусственный интеллект, открывают новые пути для исследований. Искусственный интеллект уже помог понять линейное письмо B, обнаружив закономерности и связи, которые ранее не замечали люди, что может приблизить нас к пониманию этого древнего письма.

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