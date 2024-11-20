Универсальное слово существует: вы точно слышите его каждый день

Ученые обнаружили, что существует слово, которое одинаково звучит во многих языках и при этом имеет то же самое значение. Вероятно, вы часто его используете, когда не понимаете собеседника.

Поезжайте в любую страну, где вы не знаете местного языка, и общение станет проблемой. Хотя вы можете узнать несколько знакомых слов, если языки имеют общие корни, отсутствие фоновых знаний часто заставляет людей прибегать к жестам, простым звукам или попыткам объясниться на родном языке, пишет IFLScience.

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Однако есть одно слово, которое, кажется, преодолевает языковые барьеры. Этот единственный слог, кажется, несет в себе универсальное значение, побуждая исследователей присмотреться к нему внимательнее. Лингвисты давно считают, что звучание слов обычно не связано с их значением, особенно в языках, не имеющих общего происхождения.

Например, слово "собака" в немецком языке звучит как "Hund", во французском — "chien", а в японском — "inu", и все они не имеют никаких фонетических совпадений. Однако одно слово бросает вызов этой норме: "huh". Употребляясь как вопросительное восклицание, оно, похоже, функционирует одинаково во всех языках мира.

Команда из Института психолингвистики имени Макса Планка изучила это явление в исследовании 2013 года, которое принесло им Нобелевскую премию. Их исследование охватило 31 язык и показало, что "huh" постоянно появляется в похожей форме и выполняет ту же функцию во всем мире.

Они исследовали 10 языков с пяти континентов, объединив собеседников в пары, чтобы наблюдать, как это слово способствует взаимопониманию. Согласно их выводам, "huh" — это короткое, односложное высказывание с вопросительной интонацией, которое часто сопровождается глоточным согласным и неокругленным центральным гласным.

Исследователи предложили два возможных объяснения этой лингвистической странности. Одна теория предполагает, что "huh" является врожденным звуком, подобно рефлекторным крикам боли или удивления. Однако эту идею отвергли, поскольку дети учатся использовать "huh" во время нормального речевого развития, а не выдают его инстинктивно.

Вместо этого команда отдала предпочтение гипотезе о конвергентной эволюции языка — процесс, подобный повторяющимся адаптациям в природе, например форма краба, которая многократно эволюционировала у разных видов.

Исследование пришло к выводу, что "huh", вероятно, эволюционировало, чтобы решить универсальную проблему в человеческом разговоре: периодическую неспособность понять или услышать кого-то четко. Эта общая проблема требовала разработки простого, универсально понятного сигнала, который побуждает к разъяснению, сохраняя при этом разговорный поток. Характеристики "huh" — минимальные усилия в сочетании с четкой вопросительной интонацией — делают его эффективным инструментом для устранения коммуникативных сбоев.

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В конце концов, это крошечное слово выделяет удивительные способы, которыми люди приспосабливают язык для удовлетворения общих потребностей, предлагая взгляд на универсальность самого разговора.

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