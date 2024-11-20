Універсальне слово існує: ви точно чуєте його щодня

Учені виявили, що існує слово, яке однаково звучить в багатьох мовах та водночас має те ж саме значення. Ймовірно, ви часто його використовуєте, коли не розумієте співбесідника.

Поїдьте в будь-яку країну, де ви не знаєте місцевої мови, і спілкування стане проблемою. Хоча ви можете впізнати кілька знайомих слів, якщо мови мають спільне коріння, відсутність фонових знань часто змушує людей вдаватися до жестів, простих звуків або спроб порозумітися рідною мовою, пише IFLScience.

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Однак є одне слово, яке, здається, долає мовні бар'єри. Цей єдиний склад, здається, несе в собі універсальне значення, спонукаючи дослідників придивитися до нього уважніше. Лінгвісти давно вважають, що звучання слів зазвичай не пов'язане з їхнім значенням, особливо в мовах, що не мають спільного походження.

Наприклад, слово "собака" у німецькій мові звучить як "Hund", у французькій — "chien", а в японській — "inu", і всі вони не мають жодних фонетичних збігів. Проте одне слово кидає виклик цій нормі: "huh". Вживаючись як питальний вигук, воно, схоже, функціонує однаково в усіх мовах світу.

Команда з Інституту психолінгвістики імені Макса Планка вивчила це явище в дослідженні 2013 року, яке принесло їм Нобелівську премію. Їхнє дослідження охопило 31 мову і показало, що "huh" постійно з'являється у схожій формі та виконує ту саму функцію в усьому світі.

Вони досліджували 10 мов з п'яти континентів, об'єднавши співрозмовників у пари, щоб спостерігати, як це слово сприяє порозумінню. Згідно з їхніми висновками, "huh" — це коротке, односкладове висловлювання з питальною інтонацією, яке часто супроводжується глотковим приголосним і неокругленим центральним голосним.

Дослідники запропонували два можливих пояснення цієї лінгвістичної дивини. Одна теорія припускає, що "huh" є вродженим звуком, подібно до рефлекторних криків болю чи здивування. Однак цю ідею відкинули, оскільки діти вчаться використовувати "huh" під час нормального мовного розвитку, а не видають його інстинктивно.

Натомість команда віддала перевагу гіпотезі про конвергентну еволюцію мови — процес, подібний до повторюваних адаптацій у природі, як-от форма краба, що багаторазово еволюціонувала у різних видів.

Дослідження дійшло висновку, що "huh", ймовірно, еволюціонувало, щоб розв'язати універсальну проблему в людській розмові: періодичну нездатність зрозуміти або почути когось чітко. Ця загальна проблема вимагала розробки простого, універсально зрозумілого сигналу, який спонукає до роз'яснення, зберігаючи водночас розмовний потік. Характеристики "huh" — мінімальні зусилля в поєднанні з чіткою питальною інтонацією — роблять його ефективним інструментом для усунення комунікативних збоїв.

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Зрештою, це крихітне слово виділяє дивовижні способи, якими люди пристосовують мову для задоволення спільних потреб, пропонуючи погляд на універсальність самої розмови.

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