"Час настав": Аліна Михайлова про мобілізацію, демобілізацію та "бусифікацію" (відео)

В Україні закриті кордони для того, щоб втримати чоловіків для майбутньої мобілізації, пролунало в інтерв'ю медикині Аліни Михайлової. Вона припустила, що у президента десь лежить відповідний план.

Громадяни, яких насильно мобілізують до лав ЗСУ з-під умовного Палацу спорту, ніколи не потрапили б до армії іншим способом. Тому не погано, що вони поповнюють військо хоча б таким шляхом, оскільки найближчим часом не передбачається, що в Україні з'явиться "мільйон" американських солдатів. Про своє ставлення до мобілізації, демобілізації та насильного призову керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла 3 ОШБр Аліна Михайлова розповіла в інтерв'ю ТСН.

Мобілізація в Україні - коментар Аліни Михавлової див. з 36:12

Михайлова пояснила, що і далі наполягає на тому, що воювати будуть всі українці. Вона зауважила, що було б дійсно непогано, якби з США прилетіли гелікоптери, наповнені "мільйоном" американських військових. Втім, такого не станеться, тому вся надія на українську націю, чути на відео.

"Все, на кого можемо сподіватися, це тільки на себе та на свою на свою країну. На народ, тому що він не нація, а тому що він народ, сподіватися поки що не вдається. Але ми постійно говоримо, "Слава нації! Смерть ворогам" Тільки вся нація — вона тут, в цих посадках, в цих надувних човнах на Кринках", — сказала вона.

Медикиня також розповіла, як оцінює громадян, яких "бусифікували" (тобто насильно хапали на вулицях і мобілізували) і які бояться, що "їх посилають на смерть". З її слів, бійці Третьої штурмової з такого типу військовими зустрічаються у випадках, коли до них приєднують "придані" підрозділи. Ніхто з подібних чоловіків не пішов би в армію добровольцем і для них єдиний шлях — саме ця "бусифікація". Таких чоловіків затримують, наприклад, біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи", і це добре, бо від мобілізації іншим шляхом вони відкупились.

"Я не скажу, що це якісь супер погані люди. Насправді, з них сміються, з бусифікованих. Так відбувається тільки тому, що хтось десь не має можливості просто відкупитися, а насправді в цій країні мають бути бусифіковані абсолютно всі", — заявила медикиня.

Аліна сказала кілька слів щодо демобілізації, мобілізації та закритих кордонів. Вона вважає, що відсутність демобілізації та страх того, що люди підуть з фронту, не є "переможною стратегією". На її думку, кордони закриті тому, що десь "на столі в президента" лежить справжній план мобілізації й таким способом тримають тих, кого в майбутньому таки призвуть в армію.

"Мені здається, що десь лежить підписаний президентом якийсь план таємний і тотальний. Хочу сказати, що час вже настав і пора всіх мобілізовувати", — підсумувала Михайлова.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші заяви Аліни Михайлової. Наприклад, у січні 2024 року медикиня розповіла, яких саме людей найбільше потребували у той момент Сили оборони. З її слів, підрозділ шукав фінансиста-бухгалтера і навіть слюсаря-електрика.

Нагадуємо, 19 листопада сестра Дмитра Коцюбайла Олександра розповіла про своє ставлення до ухилянтів від мобілізації.