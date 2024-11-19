"Це не українці": сестра Коцюбайла про ухилянтів та підготовку молоді до мобілізації (відео)

Українці, які відмовляються воювати, потім однаково опиняться в армії, але не в армії України, а в рядах військ країни-окупанта, вважає сестра Дмитра Коцюбайла. Дівчина пішла в ЗСУ і не розуміє людей, які не роблять так само.

Олександра Коцюбайло, молодша сестра Героя України Дмитра Коюцбайла, критично висловилась щодо громадян, які втекли з країни під час війни і не мали для цього серйозних підстав. Вона пропонує молоді почати підготовку до мобілізації і називає громадян, які ухиляються від служби, "не українцями". Про позицію щодо ухилянтів та мобілізації Олександра розповіла під час інтерв'ю "Армія ТВ".

Мобілізація в Україні - сестра Коцюбайла Олександра про ухилянтів див. з 37:23

Олександра пояснила, що прийшла до ЗСУ, бо відчувала обов'язок перед Україною. Військовослужбовиця порівняла державу з матір'ю, яка спершу багато чого дає дитині, а потім дитина повинна відчути відповідальність і віддати борг. Вона не розуміє ухилянтів — людей, які відмовляються діяти за її прикладом. На думку сестри "Да Вінчі", ті, хто зараз не іде в ЗСУ, не розуміють, що потім їм доведеться воювати в армії країни-агресора.

"Ти просто тікаєш і ти просто лишаєш свою маму напризволяще, коли їй потрібна допомога. Країна є важливою. Ти або воюєш на стороні України, виганяючи загарбника, або на стороні загарбника, коли він уже окуповує території: тобі тоді прийдеться воювати на стороні загарбника, захоплювати інші країни", — заявила Олександра.

Також сестра Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла згадала про деяких українців, зокрема і молодь до 25 років, які під час війни намагаються залишитись осторонь. Такі люди, наприклад, посеред Києва вмикають російську музику та не реагують на зауваження. Крім того, дехто взагалі виїхав і причина виїзду — зовсім не втрата будинку від удару ЗС РФ. Зі слів Олександри, таких людей не слід вважати українцями. А молоді, на її думку, слід вже зараз починати готуватись до майбутнього долучення до війська.

"Хтось виїхав взагалі і зараз досі вважає себе українцем. Виїхав не через те, що так склалось обставини: будинок втратили, — а просто виїхали і сидять там. То це для мене не українці", — чути на відео.

Зазначимо, у вересні 2024 року стало відомо, що сестра Дмитра Коцюбайла, який у 27 років загинув на російсько-українській війні, підписала контракт і пішла воювати в 1 штурмовому батальйоні Третьої окремої штурмової бригади. На фото, яке Олександра опублікувала у соцмережі, видно, що вона у військовій формі їде у вагоні поїзда.

Нагадуємо, 19 листопада український політик та засновник "Братства" Дмитро Корчинський критично висловився про спробу замінити системи мобілізації системою рекрутингу.