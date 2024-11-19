"Це не українці": сестра Коцюбайла про ухилянтів та підготовку молоді до мобілізації (відео)
Українці, які відмовляються воювати, потім однаково опиняться в армії, але не в армії України, а в рядах військ країни-окупанта, вважає сестра Дмитра Коцюбайла. Дівчина пішла в ЗСУ і не розуміє людей, які не роблять так само.
Олександра Коцюбайло, молодша сестра Героя України Дмитра Коюцбайла, критично висловилась щодо громадян, які втекли з країни під час війни і не мали для цього серйозних підстав. Вона пропонує молоді почати підготовку до мобілізації і називає громадян, які ухиляються від служби, "не українцями". Про позицію щодо ухилянтів та мобілізації Олександра розповіла під час інтерв'ю "Армія ТВ".
Олександра пояснила, що прийшла до ЗСУ, бо відчувала обов'язок перед Україною. Військовослужбовиця порівняла державу з матір'ю, яка спершу багато чого дає дитині, а потім дитина повинна відчути відповідальність і віддати борг. Вона не розуміє ухилянтів — людей, які відмовляються діяти за її прикладом. На думку сестри "Да Вінчі", ті, хто зараз не іде в ЗСУ, не розуміють, що потім їм доведеться воювати в армії країни-агресора.
"Ти просто тікаєш і ти просто лишаєш свою маму напризволяще, коли їй потрібна допомога. Країна є важливою. Ти або воюєш на стороні України, виганяючи загарбника, або на стороні загарбника, коли він уже окуповує території: тобі тоді прийдеться воювати на стороні загарбника, захоплювати інші країни", — заявила Олександра.
Також сестра Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла згадала про деяких українців, зокрема і молодь до 25 років, які під час війни намагаються залишитись осторонь. Такі люди, наприклад, посеред Києва вмикають російську музику та не реагують на зауваження. Крім того, дехто взагалі виїхав і причина виїзду — зовсім не втрата будинку від удару ЗС РФ. Зі слів Олександри, таких людей не слід вважати українцями. А молоді, на її думку, слід вже зараз починати готуватись до майбутнього долучення до війська.
"Хтось виїхав взагалі і зараз досі вважає себе українцем. Виїхав не через те, що так склалось обставини: будинок втратили, — а просто виїхали і сидять там. То це для мене не українці", — чути на відео.
Зазначимо, у вересні 2024 року стало відомо, що сестра Дмитра Коцюбайла, який у 27 років загинув на російсько-українській війні, підписала контракт і пішла воювати в 1 штурмовому батальйоні Третьої окремої штурмової бригади. На фото, яке Олександра опублікувала у соцмережі, видно, що вона у військовій формі їде у вагоні поїзда.
Нагадуємо, 19 листопада український політик та засновник "Братства" Дмитро Корчинський критично висловився про спробу замінити системи мобілізації системою рекрутингу.