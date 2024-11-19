"Абсолютна брехня": Корчинський пояснив, чому ЗСУ не допоможе рекрутинг (відео)

Українці повинні вимагати, щоб було покарання за нечемні дії проти співробітників терцентрів комплектування, заявив Дмитро Корчинський. Також він заявив, що відео з бійками військкомів поширюють "ванюшки".

Збройні сили України поповнить мобілізація, а не рекрутинг добровольців. Рекрутинг дає можливість набрати лише невелику кількість бійців, і це треба зрозуміти українцям, які перебувають в умовах тотальної війни. Про те, як треба реагувати на "бусифікацію" ТЦК і на пропозиції замінити мобілізацію рекрутингом український політик, громадський діяч, письменник, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський розповів на своєму YouTube-каналі.

Мобілізація та рекрутинг - коментра Корчинського див. з 19:35

Корчинський заявив, що поява у мережі відео з бійками зі співробітниками ТЦК — це робота "ванюшок", які намагаються скомпрометувати процес мобілізації. Політик наголосив, що в умовах тотальної війни громадяни повинні зрозуміти, що мобілізація — це єдиний спосіб набрати достатню кількість людей у лави ЗСУ. З його слів, рекрутинг, тобто добровольці, дає невеликий відсоток нових бійців: переважна більшість приходить в армію примусово.

"Іншого способу комплектації у нас не існує і не буде існувати, от просто не майте жодних ілюзій — не існує іншого способу, ніж мобілізація, поповнення збройних сил в тотальній війні. Просто робити рекрутинг — це абсолютна брехня. Все одно 95% — це мобілізація завжди в усіх країнах, в усі часи, під час тотальної війни. По-іншому це не буває, подобається вам чи не подобається", — сказав Корчинський.

Також пролунало пояснення, як треба діяти співробітникам терцентрів комплектування, якщо на них кидаються громадяни. Корчинський згадав історії про "бусифікацію" і заявив, що потрібно діяти жорстко. Крім того, політик дивується людя, які в умовах воєнного часу, коли ТЦК — це по суті ЗСУ, "бикують" на представників військових.

"Я дивуюся, що от у нас є громадяни, які безболісно і без страху можуть бикувати проти ТЦК. Будь-яке бокування, будь-яке непорозуміння має на місці припинятись дуже жорстоко, і це було б дуже правильно, і ми маємо цього вимагати", — підсумував громадський діяч.

Зазначимо, раніше Корчинський висловлювався щодо інших питань російсько-української війни та політики загалом. У вересня 2024 року Фокус писав про позицію активіста щодо дітей та дій терцентрів комплектування. На його думку, дітям потрібно забороняти перетинати український кордон, а працівників ТЦК слід "полюбити". У жовтні політик заявив, що мобілізувати в ЗСУ можна навіть з 14 років. Тим часом у 2023 році активіст потрапив у скандал з расистськими висловлюваннями, повідомили на порталі "По той бік новин". Як з'ясувалось, в ефірі львівського телеканалу Корчинський заявив, що "світ повинен належати білим європейцям", а інші повинні заради них трудитись "на галерах". Того ж року виникла суперечка з Мінкультом і тодішнім очільником міністерства Олександром Ткаченком: лідер "Братства" заявив, що з наказу цієї установи начебто заборонили відспівувати полеглих бійців.

Нагадуємо, 11 листопада в Міноборони розповіли про область, в якій рекрутують до лав ЗСУ найбільшу кількість жінок.