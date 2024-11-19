"Абсолютная ложь": Корчинский объяснил, почему ВСУ не поможет рекрутинг (видео)

Украинцы должны требовать, чтобы было наказание за невежливые действия против сотрудников терцентров комплектования, заявил Дмитрий Корчинский. Также он заявил, что видео с драками военкомов распространяют "ванюшки".

Вооруженные силы Украины пополнит мобилизация, а не рекрутинг добровольцев. Рекрутинг дает возможность набрать лишь небольшое количество бойцов, и это надо понять украинцам, которые находятся в условиях тотальной войны. О том, как надо реагировать на "бусификацию" ТЦК и на предложения заменить мобилизацию рекрутингом, украинский политик, общественный деятель, писатель, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал на своем YouTube-канале.

Мобилизация и рекрутинг — коментра Корчинского см. с 19:35

Корчинский заявил, что появление в сети видео с драками с сотрудниками ТЦК — это работа "ванюшек", которые пытаются скомпрометировать процесс мобилизации. Политик подчеркнул, что в условиях тотальной войны граждане должны понять, что мобилизация — это единственный способ набрать достаточное количество людей в ряды ВСУ. По его словам, рекрутинг, то есть добровольцы, дает небольшой процент новых бойцов: подавляющее большинство приходит в армию принудительно.

"Другого способа комплектации у нас не существует и не будет существовать, вот просто не имейте никаких иллюзий — не существует другого способа, чем мобилизация, пополнение вооруженных сил в тотальной войне. Просто делать рекрутинг — это абсолютная ложь. Все равно 95% — это мобилизация всегда во всех странах, во все времена, во время тотальной войны. По-другому это не бывает, нравится вам или не нравится", — сказал Корчинский.

Также прозвучало объяснение, как надо действовать сотрудникам терцентров комплектования, если на них бросаются граждане. Корчинский вспомнил истории о "бусификации" и заявил, что нужно действовать жестко. Кроме того, политик удивляется людям, которые в условиях военного времени, когда ТЦК — это по сути ВСУ, "быкуют" на представителей военных.

"Я удивляюсь, что вот у нас есть граждане, которые безболезненно и без страха могут быковать против ТЦК. Любое быкование, любое недоразумение должно на месте пресекаться очень жестоко, и это было бы очень правильно, и мы должны этого требовать", — подытожил общественный деятель.

Отметим, ранее Корчинский высказывался по другим вопросам российско-украинской войны и политики в целом. В сентябре 2024 года Фокус писал о позиции активиста относительно детей и действий терцентров комплектования. По его мнению, детям нужно запрещать пересекать украинскую границу, а работников ТЦК следует "полюбить". В октябре политик заявил, что мобилизовать в ВСУ можно даже с 14 лет. Между тем в 2023 году активист попал в скандал с расистскими высказываниями, сообщили на портале "По ту сторону новостей". Как выяснилось, в эфире львовского телеканала Корчинский заявил, что "мир должен принадлежать белым европейцам", а другие должны ради них трудиться "на галерах". В том же году возник спор с Минкультом и тогдашним главой министерства Александром Ткаченко: лидер "Братства" заявил, что по приказу этого учреждения якобы запретили отпевать павших бойцов.

Напоминаем, 11 ноября в Минобороны рассказали об области, в которой рекрутируют в ряды ВСУ наибольшее количество женщин.