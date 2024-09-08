Корчинский предлагает "полюбить ТЦК" и запретить детям выезжать из Украины (видео)

Политик и общественный деятель считает, что украинские дети не должны слышать польский или немецкий язык в общении, должны расти под звуки воздушной тревоги и ходить на похороны военных.

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Украина воюет не за демократию, а за выживание, поэтому украинцы должны ограничить себя во всем ради победы. Такое мнение высказал украинский политик, общественный деятель, писатель, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире программы "Говорит Большой Львов".

Он считает, что украинцы должны отказаться от ряда прав и удобств, а также "полюбить ТЦК" и "дать еще больше прав Вооруженным силам". Кроме того, Корчинский убежден, что в Украине должен действовать запрет на вывоз детей из Украины.

"Во имя выживания нации необходимо запретить выезд не только военнообязанным мужчинам, но и даже выезд детей. Я понимаю, что многим спокойнее держать детей за границей пока идет война, но мы понимаем, что те дети не вернутся в Украину. Они будут воспитываться не украинцами. Какой у них будет стимул возвращаться в Украину", — сказал Корчинский.

По его словам, иммиграция влияет на демографическую ситуацию, которая была критической еще до войны. Аргументируя свои слова, политик привел пример Китая, где запретили иностранцам усыновлять детей и вывозить их за пределы страны. Даже несмотря на миллиардное население, Пекин старается не усугублять демократический кризис.

Корчинский считает, что украинцы должны "наступить на горло собственным удобствам".

"Если кто-то не понимает, что надо любить Украину, то мы его обяжем, нравится ему это или нет. Мы обяжем здесь оставаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети не должны слышать польский или немецкий язык в своем общении. Они должны воспитываться под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь в ненависти к врагу. Они должны присутствовать на захоронениях наших героев и гражданских жертв. Они должны осознавать опасность и то, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за эту страну, когда погибнут предыдущие поколения", — заявил Корчинский.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что за рубежом находятся 7,5 млн украинцев.

Некоторые украинские пенсионеры, проживающие за границей, могут потерять выплаты.