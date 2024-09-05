Смена политики: новый глава МИД Сибига рассказал, что ждет украинцев за рубежом

По словам Андрея Сибиги, за границей находится в настоящее время находится более 7,5 миллионов украинцев. Поэтому важно, чтобы предоставление им консульских услуг было максимально простым.

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Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига планирует в корне изменить политику государства в отношении украинцев за рубежом. Об этом он отметил во время назначения на должность руководителя МИД.

Он добавил, что за пределами Украины по состоянию на сегодня находится более 7,5 миллиона. Сейчас планируется максимально упростить и обеспечить предоставление консульских услуг.

"И первые шаги на этом направлении сделаны, речь идет об "электронном консуле". Министерство иностранных дел будет здесь играть и роль лидера в обеспечении всеми необходимыми законными правами наших граждан за рубежом. И в ближайшее время эти все вещи уже будут воплощены", — рассказал Андрей Сибига

Глава министерства также отметил, что для достижения победы нам нужно как дальнобойное оружие, так и дальновидная внешняя политика.

"И на этом пути наши действия должны быть быстрыми, дипломатия инициативной, с четким пониманием мировых процессов, не реактивной, а продуманной, системной, сильной, где нужно громкой, где нужно тихой, главное — направленной на результат", — добавил Андрей Сибига.

Напомним, в четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины приняла ряд кадровых решений и назначила девять министров. Среди новоназначенных министров и глава МИД Андрей Сибига. За это решение проголосовали 258 народных депутатов. Бывший министр иностранных дел Алексей Кулеба возглавил Министерство развития общин и территорий.