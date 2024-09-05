Зміна політики: новий голова МЗС Сибіга розповів, що чекає українців за кордоном

За словами Андрія Сибіги, за кордоном знаходиться на цей час знаходиться понад 7,5 мільйонів українців. Тому важливо, щоб надання їм консульських послуг було максимально простим.

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Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Про це він зазначив під час призначення на посаду керівника МЗС.

Він додав, що поза межами України станом на сьогодні знаходиться понад 7,5 мільйона. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

"І перші кроки на цьому напрямку зроблені, мова йде про "електронний консул". Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера у забезпечені всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом ці всі речі вже будуть втілені", — розповів Андрій Сибіга

Очільник міністерства також зазначив, що для досягнення перемоги нам потрібна як далекобійна зброя, так і далекоглядна зовнішня політика.

"І на цьому шляху наші дії мають бути швидкими, дипломатія ініціативною, з чітким розумінням світових процесів, не реактивною, а продуманою, системною, сильною, де потрібно гучною, де потрібно тихою, головне – спрямованою на результат", — додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Верховна Рада України прийняла ряд кадрових рішень та призначила дев'ять міністрів. Серед новопризначених міністрів і голова МЗС Андрій Сибіга. За це рішення проголосували 258 народних депутатів. Колишній міністр закордонних справ Олексій Кулеба очолив Міністерство розвитку громад і територій.