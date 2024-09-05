Великі кадрові ротації: Рада призначила дев'ятьох нових міністрів

В останні дні дуже багато міністрів і керівників інших відомств звільнилися. На сьогоднішньому голосуванні народні депутати проголосували за нові кадрові призначення.

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У вівторок, 3 вересня, одразу четверо посадовців вирішили звільнитися. Відповідні заяви написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції України Денис Малюська, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і голова Фонду державного майна України Віталій Коваль. Після цього стало відомо, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук також вирішили звільнитися із займаних посад. Стало відомо і про звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби. Фокус вирішив розібратись у кадрових перестановах, які відбувалися в останні декілька днів.

Правові підстави звільнень міністрів із займаних посад

Усі міністри, які останнім часом написали заяву на звільнення, просили прийняти відставку відповідно до статті 18 Закону України "Про Кабінет міністрів України". Ця стаття зазначає, що член Кабінету міністрів України може бути звільнений із посади:

шляхом прийняття відставки члена Кабінету міністрів України за поданою ним заявою про відставку;

за поданням прем’єр-міністра України;

за поданням президента України.

за власною ініціативою.

Для звільнення із займаної посади міністра необхідне відповідне рішення Верховної Ради України. І хоча стосовно деяких міністрів рішення було прийняте не з першого разу, згодом усі були звільнені з посад очільників міністерств.

"Вільні" міністерства: що відомо про призначення нових керівників відомств

Президент України Володимир Зеленський запропонував українських політиків і чиновників на посади. Фракція партії "Слуга народу" їх підтримала.

У Верховній Раді вже відбулося голосування за нових керівників відомств. Їх очолили:

Міністерство зовнішніх справ — Андрій Сибіга. "За" проголосували 258 нардепів. Перед цим він працював першим заступником міністра закордонних справ України

Міністерство юстиції, віцепрем'єрка питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Ольга Стефанішина. "За" проголосували 253 депутати;

Міністерство розвитку громад і територій, віцепрем'єр — Олексій Кулеба. "За" віддали голоси 240 нардепів;

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів — Світлана Гринчук. "За" проголосували 246 народних депутатів. До цього Гринчук тривалий час працювала у Міндовкілля, згодом стала заступницею міністра енергетики України Германа Галущенка.

Міністерство молоді та спорту — Матвій Бідний. "За" були 239 депутатів. Він виконував обов'язки міністра з листопада 2023 року;

Міністерство культури та інформаційної політики — Микола Точицький. "За" проголосували 252 депутати;

Міністерство у справах ветеранів — Наталія Калмикова. За неї 256 нардепів віддало свій голос. Калмикова з вересня 2023 року була заступницею міністра оборони України із соціального розвитку;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — Герман Сметанін. "За" сказали 247 осіб. Досі він був гендиректором АО "Українська оборонна промисловість".

Міністерство аграрної політики та продовольства — Віталій Коваль. Цей вибір підтримав 251 депутат. До сьогодні він обіймав посаду голови Фонду держмайна. Із займаної посади був звільнений у четвер, 5 вересня.

Реакція прем'єр-міністра України на призначення нових міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на призначення нових міністрів. Він зазначив, що перед ними стоять нелегкі завдання, але їхній досвід і навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей України.

"Дякую Ірині Верещук, Денису Малюсьці, Дмитрові Кулебі, Олександрові Камишіну та Руслану Стрільцю за щоденну кропітку роботу в надзвичайних умовах. Разом ми в уряді пройшли чимало викликів. Рухали Україну вперед", — додав він.

Яку посаду обійняла Ірина Верещук

Звільнена з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що переходить на посаду заступника голови ОПУ.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ. Служу українському народові!" — написала вона.

Зазначимо, що раніше цю посаду обіймав Ростислав Шурма. Однак 3 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посадовця.

Нагадаємо, 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" було звільнено Володимира Кудрицького було звільнено з посади голови компанії. Цим звільненням стурбовані представники міжнародних фінансових організацій, а члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень — вони були проти звільнення Кудрицького. Колишній голова НЕК "Укренерго" заявив, що його звільнення не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".