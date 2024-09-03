"Перезавантаження": Верещук заявила, що покидає посаду міністерки (скріншот)

Ірина Верещук — не перша політикиня, яка сьогодні подала заяву про відставку. Окрім неї із займаних посад звільняються ще декілька членів уряду.

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Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала у відставку. Про це вона написала у себе в Telegram-каналі.

"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку", — зазначила Ірина Верещук.

Вона також подякувала Президенту, прем'єру та членам уряду, а також нардепам і команді Мінреінтеграції.

Повідомлення Ірини Верещук про звільнення Фото: Телеграм

Що відомо про Ірину Верещук

Ірина Верещук — українська політична й державна діячка, народна депутатка України IX скликання від партії "Слуга народу". Під час перебування у Верховній Раді була членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, головою підкомітету з державної безпеки та оборони. 4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Ірину Верещук віцепрем'єр-міністром — міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В грудні 2022 року російське слідство попросило московський суд заочно арештувати Ірину Верещук за нібито "порушення територіальної цілісності Росії". Тоді ФСБ направила в один із судів Москви відповідне клопотання про заочний арешт Верещук.

Нагадаємо, що 3 вересня декілька високопосадовців написали заяви про звільнення. Це:

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;

міністр юстиції України Денис Малюська;

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець;

голова Фонду державного майна України Віталій Коваль;

віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Також із займаної посади звільнений заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Президент України Володимир Зеленський уже підписав указ про звільнення.