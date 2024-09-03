Стефанішина подала у відставку, — Стефанчук (документ)

Стефанчук зазначив, що заява віце-прем'єр-міністерки буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань. Це вже не перша заява про звільнення від членів Кабінету Міністрів на сьогодні.

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Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", — написав він.

В заяві зазначається, що Ольга Стефанішина просить прийняти відставку відповідно до статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Дана стаття зазначає, що член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади:

шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку;

за поданням Прем’єр-міністра України;

за поданням Президента України.

за власною ініціативою.

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України. Із займаної посади він звільняється з дня прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, що 3 вересня чотири високопосадовці передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Зокрема, вирішили звільнитись міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.