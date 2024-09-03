Стефанишина подала в отставку, — Стефанчук (документ)

Стефанчук отметил, что заявление вице-премьер-министра будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Это уже не первое заявление об увольнении от членов Кабинета Министров на сегодня.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — написал он.

В заявлении отмечается, что Ольга Стефанишина просит принять отставку в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины". Данная статья отмечает, что член Кабинета Министров Украины может быть уволен с должности:

путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке;

по представлению Премьер-министра Украины;

по представлению Президента Украины.

по собственной инициативе.

Решение Верховной Рады Украины об освобождении от должности члена Кабинета Министров Украины принимается в форме постановления Верховной Рады Украины. С занимаемой должности он освобождается со дня принятия соответствующего решения.

Напомним, что 3 сентября четыре чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. В частности, решили уволиться министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.