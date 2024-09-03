Камышин, Малюська, Коваль и Стрелец написали заявления об увольнении, — Стефанчук (фото)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что написали заявление на увольнение четыре высокопоставленных чиновника. Это, в частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Related video

Четыре высокопоставленных чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Собственноручно написанные заявления поступили от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Об этом написал спикер Руслан Стефанчук на странице Faсebook.

Сообщение Стефанчук появилось в сети около 17 час. 3 сентября. Спикер опубликовал четыре заявления на увольнение: на всех указана сегодняшняя дата. Чиновники ссылаются на п. 1 ч. 1 ст. 18 Закона "О Кабинете министров" и пишут, что подают в отставку.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", — написал Стефанчук.

Увольнение министров — детали событий 3 сентября

Около 12 час. 3 сентября анонимные источники "Украинской правды" сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовится уволить с должности министра Камышина. При этом собеседник журналистов заверил, что министр ранее проявлял желание уйти, а теперь он действительно может быть "свободным".

На страницах Facebook должностных лиц, Камышина, Малюськи, Коваля и Стрельца, которые написали заявления на увольнение, а также на ресурсах соответствующих ведомств, нет комментариев относительно событий.

Накануне, 2 сентября, стало известно об увольнении председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что после решения президента состоялось голосование шести членов Наблюдательного совета энергетической компании. Четверо членов поддержали увольнение. По мнению нардепа, официальная причина увольнения — проблемы с защитой энергетических объектов, которые продолжают разрушаться после каждого следующего удара ВС РФ. 3 сентября стало известно об отставке двух независимых членов наблюдательного совета, которые не поддержали решение Зеленского по Кудрицкому. Речь идет о Даниэле Доббени и Педера Андерсона, говорится в совместном заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

Напоминаем, анонимные источники "РБК-Украина" 3 сентября назвали еще трех топ-чиновников, которые могут потерять должности в ближайшее время.