Масштабные кадровые изменения в Кабмине и ОП: СМИ назвали, кого могут уволить и назначить уже на этой неделе

По данным "РБК-Украина", врио руководителей Минкульта, Минветеранов и Минспорта могут стать полноценными министрами. Также руководителей получит Минрегион и Мининфраструктуры, но четверо действующих министров могут потерять должности.

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В Кабинете министров и в Офисе президента на этой неделе планируются масштабные кадровые изменения. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Верховной Раде.

В частности, существует вероятность, что действующих руководителей Министерства культуры, Министерства по делам ветеранов и Министерства молодежи и спорта назначат на должности полноценных министров.

Ростислав Карандеев — временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики с 28 июля 2023 года;

Александр Порхун — в.и.о. министра по делам ветеранов с 9 февраля 2024 года;

Матвей Бедный — в.и.о. министра молодежи и спорта с 9 ноября 2023 года.

Кроме того, на вакантное место министра регионального развития рассматривается кандидатура заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебы. Руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышова могут назначить министром инфраструктуры.

Сейчас Василий Шкураков временно исполняет обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Кроме того, обсуждается возможность увольнения Ростислава Шурмы с должности заместителя главы ОП. На его место могут назначить действующего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Об этом ранее также писала "Украинская правда".

Кадровые изменения в правительстве на этом могут не завершиться. По информации источников "РБК-Украина", свои должности могут потерять министры иностранных дел, юстиции, экологии, а также вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Этой информацией также делился в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Однако он отметил, что "к вечеру все может поменяться".

Ожидается, что окончательное решение по кадровым ротациям будет принято на Банковой сегодня. 4 сентября должно состояться заседание фракции "Слуга Народа", на котором это решение будет объявлено депутатам, тогда же ожидаются увольнения в правительстве. В четверг, 5 сентября, депутаты рассмотрят назначение новых министров.

Напомним, 3 сентября директор НАБУ Семен Кривонос уволил первого заместителя Гизо Углаву.

2 сентября Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил председателя правления Владимира Кудрицкого.