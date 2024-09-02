Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу правления Кудрицкого

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Наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого по соглашению сторон. Об этом сообщает "Хвиля".

Соответствующее решение было принято на заседании 2 сентября.

Полномочия Кудрицкого заканчиваются 4 сентября. Наблюдательный совет ожидает от нового руководства безотлагательных шагов для решения проблемы строительства защитных сооружений на критических объектах оператора системы передач.

По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала неудовлетворительная работа по строительству защитных сооружений на объектах государственной компании.