Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Кудрицького

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Наглядова рада державної компанії НЕК "Укренерго" припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Про це повідомляє "Хвиля".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 2 вересня.

Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня. Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.

За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.