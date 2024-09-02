Україна
Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Кудрицького
Дар'я Бережна
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Наглядова рада державної компанії НЕК "Укренерго" припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Про це повідомляє "Хвиля".
Відповідне рішення було прийнято на засіданні 2 вересня.
Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня. Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.
За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.