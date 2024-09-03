Масштабні кадрові зміни в Кабміні і ОП: ЗМІ назвали, кого можуть звільнити і призначити вже цього тижня

За даними "РБК-Україна", т.в.о. керівників Мінкульту, Мінветеранів та Мінспорту можуть стати повноцінними міністрами. Також очільників отримає Мінрегіон і Мінінфраструктури, але четверо чинних міністрів можуть втратити посади.

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У Кабінеті міністрів та в Офісі президента цього тижня плануються масштабні кадрові зміни. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Верховній Раді.

Зокрема, існує ймовірність, що чинних керівників Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів та Міністерства молоді та спорту призначать на посади повноцінних міністрів.

Ростислав Карандєєв — тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики з 28 липня 2023 року;

Олександр Порхун — т.в.о. міністра у справах ветеранів з 9 лютого 2024 року;

Матвій Бідний — т.в.о. міністра молоді та спорту з 9 листопада 2023 року.

Крім того, на вакантне місце міністра регіонального розвитку розглядається кандидатура заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби. Керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова можуть призначити міністром інфраструктури.

Наразі Василь Шкураков тимчасово виконує обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Крім того, обговорюється можливість звільнення Ростислава Шурми з посади заступника голови ОП. На його місце можуть призначити чинного міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Про це раніше також писала "Українська правда".

Кадрові зміни в уряді на цьому можуть не завершитися. За інформацією джерел "РБК-Україна", свої посади можуть втратити міністри закордонних справ, юстиції, екології, а також віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Цією інформацією також ділився в Telegram народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Однак він зазначив, що "до вечора все може помінятися".

Очікується, що остаточне рішення щодо кадрових ротацій буде прийняте на Банковій сьогодні. 4 вересня має відбутися засідання фракції "Слуга Народу", на якому це рішення буде оголошено депутатам, тоді ж очікуються звільнення в уряді. У четвер, 5 вересня, депутати розглянуть призначення нових міністрів.

Нагадаємо, 3 вересня директор НАБУ Семен Кривонос звільнив першого заступника Гізо Углаву.

2 вересня Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Володимира Кудрицького.