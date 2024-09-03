Директор НАБУ звільнив свого першого заступника Гізо Углаву, який фігурував у справі "зливів"

У НАБУ пояснили, що Углава вчинив дії, які були спрямовані на дискредитацію працівника відомства, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

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Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву. Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 3 вересня.

Звільнення сталося через вчинення дисциплінарного проступку — порушення присяги держслужбовця, правил етичної поведінки держслужбовців, закону "Про державну службу", та кодексу етики працівника НАБУ.

У відомстві зазначили, що службове розслідування та дисциплінарна комісія встановила, що Углава "вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації".

До того ж в Антикорупційному бюро додали, що дії Углави сформували у працівників відомства враження про можливі негативні наслідки за викривальну діяльність, що є неприпустимим і суперечить найвищим стандартам етики та доброчесності, яких мають дотримуватись як працівники, так і керівництво НАБУ.

За словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, заступник директора НАБУ тиснув на детективів, які повідомили про зливи інформації фігуранту розслідування НАБУ. На його думку, Углава "нищив роботу НАБУ в інтересах куратора "Великого будівництва" — найбільшої корупційної схеми чинної влади".

Реакція Углави на звільнення

Углава здав своє посвідчення та жетон. У Facebook він написав, що за 9 років роботи в НАБУ йому вдалося зробити значний внесок у зміцнення антикорупційної системи України.

"Я керував ключовими операціями та розслідуваннями, які призвели до розкриття великих корупційних схем. Ми разом із командою впровадили сучасні методи розслідування і зміцнили міжнародне співробітництво, що дало змогу НАБУ стати визнаним і ефективним органом", — зазначив він.

І додав, що буде доводити свою правоту у суді та продовжуватиме взаємодіяти з НАЗК.

Нагадаємо, 24 травня директор НАБУ Семен Кривонос усунув від виконання обов'язків Гізо Углаву, після того, як той сам написав відповідну заяву. Двома днями раніше САП проводила обшуки у представника НАБУ в межах розслідування про витік інформації у справі щодо "великого будівництва".

12 липня Углава повідомив, що ініціював і пройшов поліграф щодо "зливів" з НАБУ. Перевірка показала його непричетність.

22 липня Гізо Углава подав позов про захист честі та гідності проти ЦПД та голови правління Віталія Шабуніна з вимогою спростувати інформацію про його причетність до витоку даних досудового розслідування НАБУ.