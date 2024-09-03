Директор НАБУ уволил своего первого заместителя Гизо Углаву, который фигурировал в деле "сливов"

В НАБУ объяснили, что Углава совершил действия, которые были направлены на дискредитацию работника ведомства, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник, 3 сентября.

Увольнение произошло из-за совершения дисциплинарного проступка — нарушение присяги госслужащего, правил этического поведения госслужащих, закона "О государственной службе", и кодекса этики работника НАБУ.

В ведомстве отметили, что служебное расследование и дисциплинарная комиссия установила, что Углава "совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации".

К тому же в Антикоррупционном бюро добавили, что действия Углавы сформировали у работников ведомства впечатление о возможных негативных последствиях за обличительную деятельность, что недопустимо и противоречит самым высоким стандартам этики и добродетели, которых должны придерживаться как работники, так и руководство НАБУ.

По словам главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, заместитель директора НАБУ давил на детективов, которые сообщили о сливах информации фигуранту расследования НАБУ. По его мнению, Углава "уничтожал работу НАБУ в интересах куратора "Большого строительства" — крупнейшей коррупционной схемы действующей власти".

Реакция Углавы на увольнение

Углава сдал свое удостоверение и жетон. В Facebook он написал, что за 9 лет работы в НАБУ ему удалось сделать значительный вклад в укрепление антикоррупционной системы Украины.

"Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, которые привели к раскрытию крупных коррупционных схем. Мы вместе с командой внедрили современные методы расследования и укрепили международное сотрудничество, что позволило НАБУ стать признанным и эффективным органом", — отметил он.

И добавил, что будет доказывать свою правоту в суде и продолжать взаимодействовать с НАПК.

Напомним, 24 мая директор НАБУ Семен Кривонос отстранил от исполнения обязанностей Гизо Углаву, после того, как тот сам написал соответствующее заявление. Двумя днями ранее САП проводила обыски у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации по делу о "большой стройке".

12 июля Углава сообщил, что инициировал и прошел полиграф относительно "сливов" с НАБУ. Проверка показала его непричастность.

22 июля Гизо Углава подал иск о защите чести и достоинства против ЦПД и председателя правления Виталия Шабунина с требованием опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ.