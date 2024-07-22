Гизо Углава в суде требует от ЦПК и Шабунина опровергнуть заявления о "сливах", — СМИ

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина, где требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ, рассказывают "Факты".

В ЦПК отреагировали на обвинения.

"Требую от Центра противодействия коррупции и лично от Виталия Шабунина опровергнуть распространенную против меня недостоверную информацию о якобы сливе фигурантам одного из расследований данных досудебного расследования НАБУ", — заявил Гизо Углава.

Как пишет издание, ЦПК и Шабунин начали скоординированную атаку на НАБУ и Гизо Углаву, когда потеряли влияние на антикоррупционный орган, обвинив его в якобы сливе информации. Но согласно выводам экспертов, причастных к делу, слив этой информации, возможно, произошел именно со стороны близких к ЦПК детективов с целью дискредитации и возможного увольнения заместителя директора Бюро.

В своем публичном ответе на иск Углавы Шабунин отметил, что причастность заместителя директора НАБУ к сливу информации была установлена в журналистских расследованиях, хотя ни в одном из них об Углаве речь не идет.