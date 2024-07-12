Полиграф показал, что Гизо Углава не причастен к утечке данных из НАБУ

После огласки дела о якобы причастности заместителя директора НАБУ Гизо Углавы к утечке данных из Бюро, он самостоятельно инициировал прохождение полиграфа. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

Полиграф показал, что к "сливам" из НАБУ Гизо Углава не причастен.

"Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично", — написал Углава.

Должность первого заместителя директора НАБУ Углава занимает с 2015 года. После того, как несколько месяцев назад появились обвинения о его якобы причастности к утечке данных из НАБУ, он самостоятельно отстранился от исполнения обязанностей. Углава подчеркнул, что сделал это для полного и объективного расследования дела, а также "всесторонне содействовал проведению расследования".

По его словам, мощная дискредитационная кампания против него была развернута на основе безосновательных обвинений и клеветы.

"Учитывая это, могу сделать только один вывод — все эти действия преследуют цель уничтожить мою репутацию", — подчеркнул он.

Напомним, ранее бывший народный депутат Борислав Береза тоже ​​сообщил, что утечка данных из НАБУ преследует цель устранения первого заместителя директора Бюро Гизо Углавы, не причастного к "сливам" информации.