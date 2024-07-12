Поліграф показав, що Гізо Углава не причетний до витоку даних із НАБУ

Після розголосу справи про нібито причетність заступника директора НАБУ Гізо Углави до витоку даних з Бюро, він самостійно ініціював проходження поліграфу. Про це посадовець повідомив у Facebook.

Поліграф показав, що до "зливів" з НАБУ Гізо Углава не причетний.

"Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно", — написав Углава.

Посаду першого заступника директора НАБУ Углава обіймає з 2015 року. Після того, як декілька місяців тому з’явилися закиди про його нібито причетність до витоку даних із НАБУ, він самостійно відсторонився від виконання обов’язків. Углава наголосив, що зробив це для повного та об’єктивного розслідування справи, а також "всебічно сприяв проведенню розслідування".

За його словами, потужна дискредитаційна кампанія проти нього була розгорнута на основі безпідставних звинувачень та наклепу.

"Зважаючи на це, можу зробити лише один висновок — всі ці дії мають на меті знищити мою репутацію", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Борислав Береза також повідомив, що витік даних з НАБУ має на меті усунення першого заступника директора Бюро Гізо Углави, який не причетний до зливів інформації.