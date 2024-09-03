Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови Офісу президента (скриншот)

На сайті президента України з'явився указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника голови Офісу президента. Володимир Зеленський підписав цей документ 3 вересня.

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Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма іде з посади. Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підписав указ про звільнення посадовця. Текст указу з'явився на порталі очільника держави.

Увечері 3 вересня на вебпорталі президента України опублікували короткий текст Указу №602/204. У наказі ідеться про звільнення Ростислава Шурми. Інших указів, у яких повідомляли б про можливе нове призначення, не відшукалось.

Звільнення Шурми — що відомо

3 вересня анонімні джерела порталу "Українська правда" повідомили, що президент Зеленський готовий звільнити Ростислава Шурму. Співрозмовник журналістів також назвав людину, яка може зайняти його посаду. Ймовірно, наступником може стати міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

На момент публікації статті офіс президента, Зеленський, Шурма, Камишін не коментували можливу перестановку в українській владі.

Ростислав Шурма — український топменеджер та топпосадовець, який чотири роки керував заводом "Запоріжсталь" (2012-2019 рр.), а у 2021 став позаштатним радником Володимира Зеленського і заступником керівника офісу президента. Основні питання, якими займався Шурма — це економіка, комунікація з бізнесом, проєкт єОселя. У "Рейтингу найвпливовіших українців 2024", складеному Фокусом, посадовець увійшов у другу десятку і посів 17 місце.

Видання "РБК-Україна" назвало імена ще трьох чиновників, які можуть втратити посади під час перестановок в українському уряді. Анонімні джерела журналістів згадали про міністерства ветеранів, молоді та спорту, культури.

Нагадуємо, 3 вересня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви на звільнення чотирьох топпосадовців. Серед них — заява міністра Олександра Камишіна. У першому коментарі, яке дав Камишін після цього, він пояснив, у якій сфері буде далі працювати. Тим часом напередодні Зеленський звільнив голову правління НЕК "Укренерго": після цього з Наглядової ради звільнились двоє міжнародних спостерігачів.