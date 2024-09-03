"Перезагрузка": Верещук заявила, что покидает пост министра (скриншот)

Ирина Верещук — не первый политик, которая сегодня подала заявление об отставке. Кроме нее с занимаемых должностей увольняются еще несколько членов правительства.

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Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала в отставку. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке", — отметила Ирина Верещук.

Она также поблагодарила Президента, премьера и членов правительства, а также нардепов и команду Минреинтеграции.

Уведомление Ирины Верещук об увольнении Фото: Телеграм

Что известно об Ирине Верещук

Ирина Верещук — украинский политический и государственный деятель, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Во время пребывания в Верховной Раде была членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны. 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В декабре 2022 года российское следствие попросило московский суд заочно арестовать Ирину Верещук за якобы "нарушение территориальной целостности России". Тогда ФСБ направила в один из судов Москвы соответствующее ходатайство о заочном аресте Верещук.

Напомним, что 3 сентября несколько высокопоставленных чиновников написали заявления об увольнении. Это:

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;

министр юстиции Украины Денис Малюська;

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец;

председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также с занимаемой должности уволен заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении.