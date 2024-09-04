Фракція "Слуг народу" підтримала кандидатури Зеленського на посади міністрів: точний список (скриншот)

Фракція партії "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатури нових очільників міністерств, які запропонував президент Володимир Зеленський. 10 українських політиків і чиновників отримають нові посади.

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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія оприлюднив результати зустрічі нардепів з президентом України Володимиром Зеленським. Парламентарі погодились підтримати кандидатів, яким глава держави пропонує довірити дев'ять міністерств. Крім того, Ірина Верещук стане заступницею глави офісу президента Андрія Єрмака. Список майбутніх міністрів Арахамія опублікував у Telegram-каналі.

Давид Арахамія повідомив про засідання фракції "Слуг народу", яке відбулось увечері 4 вересня після завершення робочого дня у Верховній Раді. У засіданні взяв участь Володимир Зеленський, який ознайомив нардепів з кандидатами на посади міністрів. Зі слів голови фракції, прийняли рішення підтримати призначення людей, запропонованих президентом.

Кандидати на посади глав міністерств:

Міністерство зовнішніх справ — Андрій Сибіга (на сьогодні — заступник чинного глави МЗС Дмитра Кулеби); Міністерство розвитку громад та територій, віцепрем'єр — Олексій Кулеба; Міністерство юстиції, віцепрем'єрка — Ольга Стефанішина; Міністерство у справах ветеранів — Наталія Калмикова; Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. Точицький має посилити боротьби з дезінформацією, зауважив Арахамія; Міністерство аграрної політики та продовольства — Віталій Коваль; Міністерство молоді та спорту — Матвій Бідний; Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів — Світлана Гринчук; Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — Герман Сметанін.

Відбудуться також зміни в офісі президента, ідеться у дописі Арахамії. За його словами, новою заступницею глави офісу стане ексвіцепрем'єрка Ірина Верещук.

Згадується Олександр Камишін, якого звільнили з посади глави Мінстратегпрому. Зі слів очільника фракції "Слуг народу", Камишін працюватиме в ОП і займатиметься озброєнням та інфраструктурою. Якою буде нова посада, Арахамія не вказав.

Перестанови в уряді — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про зміни в українському уряді, які почалися із заяв на звільнення чотирьох посадовців. Фото заяв опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. На фото видно, що заяви написав глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, глава Мін'юсту Денис Малюська, глава Міністерства захисту довкілля Руслан Стрілець, а також глава Фонду Держмайна Віталій Коваль. Пізніше з'явилася ще одна заява — віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Тим часом президент Зеленський видав указ про звільнення з посади заступника голови ОП Ростислава Шурму.

Нагадуємо, 3 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила голову правління Володимира Кудрицького. Після цього два члени ради, які не підтримали це рішення, написали заяву про відставку і публічно пояснили, чому так зробили.