Рада звільнила очільника Мінстратегпрому Камишіна: він пропрацював в Кабміні півтора року

3 вересня Камишін написав заяву про відставку. За словами нардепа Железняка, тепер він працюватиме стратегічним радником в Офісі президента.

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У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 243 парламентарі. Двоє депутатів проголосували "проти", утримались — 25.

Рада підтримала звільнення Камишіна Фото: Telegram/Залізний нардеп

За словами Железняка, Камишін став єдиним з міністрів, що подали заяви на звільнення, який прийшов зі звітом до парламенту.

"Звіт був, дякуємо за роботу", — зазначив нардеп.

Камишін перед звільненням прозвітував у Верховній Раді Фото: Telegram/Залізний нардеп

Железняк додав, що попри інформацію у ЗМІ, Камишін не буде призначений на посаду заступника керівника Офісу президента, а буде у статусі стратегічного радника.

"Я так розумію взагалі функцію Шурми після його звільнення поки вирішили в ОП скоротити (так як прокляте місце)… що теж добре", — написав народний обранець.

Олександр Камишін був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України у березні 2023 року. До цього він два роки очолював правління АТ "Українська залізниця".

Нагадаємо, 3 вересня Олександр Камишін написав заяву на звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він заявив, що продовжить працювати в оборонній сфері, але в "іншій ролі".

Окрім Камишіна, заяви на звільнення написали Денис Малюська, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук, Руслан Стрілець.

3 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.