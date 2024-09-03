Кадрові перестановки в Кабміні: зміни торкнуться понад 50% уряду

Відомо, що остаточний список буде визначено на засіданні фракції 4 вересня. Наразі заяви написали Денис Малюська, Олександр Камишін, Руслан Стрілець, Ольга Стефанішина та Ірина Верещук. Крім того, президент підписав указ про звільнення Ростислава Шурми.

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Зміни торкнуться понад 50% Кабінету міністрів. День звільнень буде вже завтра. Про це у себе в Telegram повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Як і обіцяли велике перезавантаження уряду, вже можна очікувати цього тижня. Понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра на нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень", — написав він.

За його словами, остаточний список буде визначено на засіданні фракції 4 вересня. Він попросив стежити за офіційними новинами.

Арахамія про перестановки в Кабміні Фото: Скриншот

Попри це, як повідомив Telegram-канал "Труха" з посиланням на свої джерела, Герман Сметанін, голова "Укроборонпрому", стане міністром з питань стратегічних галузей замість Олександра Камишина.

Крім того, Олександра Камишина та Олексія Кулебу призначать у Міністерство інфраструктури, а замість міністра юстиції Дениса Малюськи буде віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.

Перестановки в Кабміні Фото: Труха

Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до ВР надійшла заява від Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної А.В. про відставку. Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

Також президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Ігоровича Шурму з посади заступника голови Офісу президента.

Зеленський звільнив Шурму

Через деякий час у мережі з'явилася заява Ірини Верещук про те, що вона залишає посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що народний депутат Ярослав Железняк писав про те, що новим міністром екології стане Світлана Гринчук, яка зараз є заступником міністра енергетики.

Крім того, Фокус писав, що 4 високопоставлені чиновники передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Власноруч написані заяви надійшли від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, міністра юстиції України Дениса Малюська, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.