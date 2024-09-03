Звільнення міністрів: нардепи розповіли про перестановки в уряді

Як заявив Ярослав Железняк, новим міністром екології стане Світлана Гринчук, яка зараз є заступницею міністра енергетики.

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Міністра юстиції України Дениса Малюську буде звільнено, а міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна підвищать. Про це у себе в Telegram написав 3 вересня о 17:23 народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, новим міністром екології стане Світлана Гринчук, яка зараз є заступницею міністра енергетики.

"Камінь на підвищення. Щоправда не знаю, що далі буде з міністерством. Щодо Коваля чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро і Мінпром. Ставлю на Мінагро все-таки", — написав нардеп.

Перестановки в Кабміні Фото: Скриншот

Крім того, щодо звільнення Малюськи та підвищення Камишіна висловився народний депутат Олексій Гончаренко.

"Камишін піде на підвищення. Малюк — усе", — написав він у Telegram.

Гончаренко про перестановки в Кабміні Фото: Скриншот

Також Гончаренко заявив, що Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента.

"Взагалі, він давно хотів уже зістрибнути, він відчуває, що все йде до великих проблем", — написав він.

Гончаренко про відхід Шурми Фото: Скриншот

Нагадаємо, 4 високопосадовці передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Власноруч написані заяви надійшли від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюська, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, голови Фонду державного майна України Віталія Коваля. Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук.

Спікер опублікував чотири заяви на звільнення: на всіх вказана сьогоднішня дата. Чиновники посилаються на п. 1 ч. 1 ст. 18 закону "Про Кабінет Міністрів" і пишуть, що подають у відставку.

Також ЗМІ називали назвали ще трьох топчиновників, які можуть втратити посади найближчим часом.