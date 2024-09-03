Увольнение министров: нардепы рассказали о перестановках в правительстве

Как заявил Ярослав Железняк, новым министром экологии станет Светлана Гринчук, которая сейчас является заместителем министра энергетики.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська будет уволен, а министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина повысят. Об этом у себя в Telegram написал 3 сентября в 17:23 народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, новым министром экологии станет Светлана Гринчук, которая сейчас является заместителем министра энергетики.

"Камень на повышение. Правда не знаю, что дальше будет с министерством. По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все-таки", — написал нардеп.

Перестановки в Кабмине Фото: Скриншот

Кроме того, касательно увольнения Малюськи и повышения Камышина высказался народный депутат Алексей Гончаренко.

"Камышин пойдет на повышение. Малыш — все", — написал он в Telegram.

Гончаренко о перестановках в Кабмине Фото: Скриншот

Также Гончаренко заявил, что Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы Офиса президента.

"Вообще, он давно хотел уже спрыгнуть, он чувствует, что все идет к большим проблемам", — написал он.

Гончаренко об уходе Шурмы Фото: Скриншот

Напомним, 4 высокопоставленных чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Собственноручно написанные заявления поступили от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук.

Спикер опубликовал четыре заявления на увольнение: на всех указана сегодняшняя дата. Чиновники ссылаются на п. 1 ч. 1 ст. 18 закона "О Кабинете Министров" и пишут, что подают в отставку.

Также СМИ называли назвали еще трех топ-чиновников, которые могут потерять должности в ближайшее время.