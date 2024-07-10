СМИ пишут о вероятной отставке министра юстиции: Малюська иронично отреагировал (фото)

По информации журналистов, Ольга Стефанишина может занять две должности одновременно — вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции. Денис Малюська отшутился в соцсетях, но прямо не опроверг и не подтвердил свою отставку.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська написал заявление об отставке с открытой датой. Документ пока в ход не пускали, но увольнение не исключено. Об этом пишет издание "Украинская правда".

По данным журналистов, заявление написано уже определенное время. Искать замену Малюське не будут. Полномочия руководителя Минюста могут дополнительно возложить на Ольгу Стефанишину, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

О вероятности отставки Малюськи также сообщил "Телеграф".

"Эта отставка уже год как обсуждается. И он в ОП (Офис президента — ред.) должен был идти, но не захотел", — рассказали источники изданию.

СМИ оценивают шансы назначения Стефанишиной на должность министра юстиции как 50 на 50.

Реакция Малютки

Слухи о якобы отставке уже прокомментировал сам глава Минюста Денис Малюська.

"В связи с новостью от УП о планируемой отставке: в следующую среду надо быть в Нидерландах. Думаю над "схемой Боголюбова". Усы надо сбривать или есть кто-то из читателей с усами на фото в загранпаспорте?", — написал он в Facebook.

Малюська вспомнил о бывшем совладельце "Приватбанка" Геннадии Боголюбове, который согласно данным ГБР, выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины.

В то же время министр прямо ни подтвердил, ни опроверг подачу им заявления об отставке. Только опубликовал свое фото из поезда, впрочем, не уточнил, архивная ли фотография, или это он уже в пути в Нидерланды.

Фото: Скриншот

Пока никаких официальных заявлений от Кабинета министров об увольнении Малюськи, который занимает должность министра юстиции Украины с 29 августа 2019 года, не было.

Напомним, 5 июля народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. По его словам, увольнение главы правительства во время действия военного положения в стране невозможно, ведь это повлечет за собой отставку всего правительства.

9 мая Верховная Рада уволила двух министров: Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также Николая Сольского с должности министра аграрной политики.