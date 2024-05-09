Рада уволила вице-премьера Кубракова и главу Минагро Сольского: появилась реакция министра

По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, его отсавку не обсуждал с ним ни глава фракции "Слуга народа", ни премьер Денис Шмыгаль.

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Народные депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроекты, предполагающие увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также Николая Сольского с должности министра аграрной политики. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За увольнение министра проголосовали 272 народных избранника, рассказал парламентарий.

"Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже. Кто вместо тоже непонятно. Когда назначение тоже никто не знает", — прокомменитровал Железняк увольнение Кубракова.

Реакция Кубракова

Незадолго до голосования вице-премьер Александр Кубраков прокомментировал проект решения о своем увольнении. В публикации на своей Facebook-странице министр отметил, что руководство фракции "Слуга народа" и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не обсуждали с ним вопрос его отставки.

"Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", — заявил Кубраков.

В своем посте вице-премьер напомнил, что с мая 2021 года он занимал кресло министра инфраструктуры, а в декабре 2022 года решением Рады возглавил двойную должность вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой — за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством — путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность", — резюмировал Кубраков.

Увольнение Сольского, суд и отставка

За увольнение министра агрорной политики Украины Николая Солького проголосвали 273 парламентария, рассказал нардеп Железняк.

24 марта 2022 года Верховная Рада Украины назначила Сольского министром аграрной политики и продовольствия.

23 апреля 2024 года НАБУ и САП обвинили Сольского в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 млн грн, а также в попытке приобретения земельных участков на 190 млн грн. В рамках этого дела также подвергаются проверке должностные лица Госгеокадастра и их "кураторы", ответственные за контроль за их деятельностью.

25 апреля 2024 года Сольский подал в отставку.

26 апреля Высшый антикоррупционный суд (ВАКС) решил заключить Сольского под стражу с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн, хотя прокурор требовал залог в 200 млн грн.

В этот же день сумма залога в размере 75,7 млн грн была внесена за министра. 29 апреля суд принял решение о применении мер пресечения к другим подозреваемым по делу Сольского: соорганизатору было назначено содержание под стражей с возможностью залога в 30 млн грн, пособникам — арест с залогом в 5 млн грн, а другому пособнику — залог в 7,5 млн грн.

Напомним, 23 апреля Кубраков заявлял, что министерство развития общин будет инициировать изменения в государственный бюджет или просить средства из резервного фонда, чтобы оплатить ремонт инфраструктуры в областях.